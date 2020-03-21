شركات السياحة: آخر وفد سياحى بريطانى يغادر أسوان فجرا 

كتبت آمال رسلان

قال محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات سياحة الأقصر أن فجر غد الأحد سيغادر آخر وفد سياحى متواجد فى محافظة أسوان وهو من الجنسية البريطانية، لافتا إلى أن عدده يصل ل 100 سائح، منوها إلى أنه بذلك تكون جميع الوفود السياحية قد غادرت الأقصر وأسوان.

ولفت عثمان لـ"اليوم السابع"، إلى أن الطائرة ستغادر مطار أسوان الثالثة فجرا، لتحمل الوفد المتواجد ثم تتجه لمطار القاهرة لتأخذ مجموعة سياحية آخرى من هناك، ثم تتجه مباشرة إلى مطار هثرو البريطانى، موضحا أن هكذا يكون جميع السياح البريطانيين غادروا.

وأكد محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر أنه منذ الخميس الماضى تم إغلاق جميع الفنادق والمراكب الثابته والعائمة مؤقتا، لبدء إجراءات التعقيم التى أعلنت عنها وزارة السياحة والأثار، لافتا أن العاملين بالفنادق العائمة لن يغادروا أماكنهم وفقا لقرار المحافظة لمدة 14 يوما كحجر صحى، وهو إجراء احترازى سيتم تطبيقه مع كافة العاملين بالقطاع السياحى والمخالطين للأجانب.

ونوه نائب رئيس غرفة شركات سياحة الأقصر إلى أنه خلال فترة الحجر الصحى سيتم متابعتهم وفى حال ظهور أى أعراض سيتم التعامل فورا، وهذا لتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، كذلك سيكون هناك قاعدة بيانات كاملة بالعاملين بالمحافظة وسترسل لوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم بعد عودتهم لأسرهم.

وكان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعلن فى بيان رسمى أنه تقرر غلق كافة المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة بدءًا من يوم الإثنين المقبل 23 مارس وحتى 31 مارس، لتعقيم وتطهير كافة المناطق الأثرية على مستوى محافظة الأقصر، وذلك خلال تلك الفترة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" بمصر، وتم تكليف رؤساء الإدارات المركزية ومديرى عموم المناطق باتخاذ اللازم لغلق جميع المناطق الأثرية المفتوحة من يوم 23 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري.

ويأتى هذا استمرارًا فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخلال هذه الفترة سيتم ايضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.