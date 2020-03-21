شباب "طنط الجزيرة" بالقليوبية يدشنون مبادرة لتعقيم الأماكن العامة بالقرية

كتب محمد السيد

دشن عدد من شباب قرية طنط الجزيرة بمركز طوخ محافظة القليوبية، مبادرة لتعقيم الأماكن العامة بالقرية وتنظيف القرية ومحاربه الاستغلال والغلاء من قبل المستغلين لأزمة فيروس كورونا، معلنين عن توفير عربه خضار بسعر التكلفه تجوب القرية بشكل يومي بدايه من منتصف الأسبوع الجاري .

وعقد الشباب اجتماع اليوم بعدد من أهالى القرية أسفر عن الاستمرار في تعقيم الأماكن العامه والسعي لتمهيد الطرق واصلاحها قدر المستطاع في شتي شوارع القرية وتشجير شتي شوارع القرية والشروع في عمل رسومات جرافيتي بمداخل القرية .

كان من الشباب بمحافظات مصر قد خرج لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد، وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة لأن ذلك يساعد على انتشار الفيروس، كما تطوع هؤلاء الشباب لتعقيم وتطهير المساجد والكنائس.



مبادرة لتعقيم الأماكن العامة بالقرية (3)



مبادرة لتعقيم الأماكن العامة بالقرية (4)



مبادرة لتعقيم الأماكن العامة بالقرية (5)