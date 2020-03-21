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شاهد.. سائقو الأجرة فى تركيا يتظاهرون تنديدًا بتعطل عملهم بسبب كورونا

السبت، 21 مارس 2020 12:45 ص
شاهد.. سائقو الأجرة فى تركيا يتظاهرون تنديدًا بتعطل عملهم بسبب كورونا سائقو الاجرة فى تركيا
كتب: أحمد علوى

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نظم سائقو سيارات الأجرة الذين يعملون في مختلف أنحاء تركيا تظاهرة فى إسطنبول للتنديد بظروف عملهم التي تضررت بشدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ويجدون صعوبة في دفع إيجارات سيارات الأجرة الخاصة بهم.

وكان سائقو التاكسى فى تركيا قد أعلنوا مؤخراً عن عدم رضائهم من الزيادة الأخيرة فى التعريفة، وهو القرار الذى أثار حالة غضب واسعة فى الشارع التركى، حيث يأتى هذا فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار السلع فى السوق التركى خلال الفترة الراهنة، وهو ما يزيد الأعباء بشكل كبير على الشعب التركى الذى يعانى كثيرا بسبب سياسات المتخبطة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
 

وقالت القناة فى تقرير لها، إلى أن السائقين أشاروا إلى أنهم رغم ارتفاع تعريفة التاكسى إلى 55% فى سنة واحدة ما زالوا غير راضين عن سعر رخصة التاكسى، والتى ارتفعت من مليون و300 ليرة إلى مليون و100 ألف ليرة، معلنين عن إضرابهم حتى يتم مراجعة ارتفاع تلك التعريفة والتراجع عنها من أجل عدم زيادة الأعباء على الشعب التركى.


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كورونا في تركيا

اخبار العالم

سائقى التاكسى في تركيا

اخبار

فيروس كورونا

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