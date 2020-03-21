شاهد.. سائقو الأجرة فى تركيا يتظاهرون تنديدًا بتعطل عملهم بسبب كورونا

كتب: أحمد علوى

نظم سائقو سيارات الأجرة الذين يعملون في مختلف أنحاء تركيا تظاهرة فى إسطنبول للتنديد بظروف عملهم التي تضررت بشدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ويجدون صعوبة في دفع إيجارات سيارات الأجرة الخاصة بهم.

İstanbul'da taksicilerden eylem: Koronavirüs yüzünden işlerimiz aksıyor



Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çalışan taksiciler Koronavirüs nedeniyle işlerinin azaldığını ve taksi kiralarını ödemekte güçlük çektiklerini belirterek eylem yaptı. #Covid2019TR pic.twitter.com/fXc5up9gNK — Yol TV (@YolTV) March 20, 2020

وكان سائقو التاكسى فى تركيا قد أعلنوا مؤخراً عن عدم رضائهم من الزيادة الأخيرة فى التعريفة، وهو القرار الذى أثار حالة غضب واسعة فى الشارع التركى، حيث يأتى هذا فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار السلع فى السوق التركى خلال الفترة الراهنة، وهو ما يزيد الأعباء بشكل كبير على الشعب التركى الذى يعانى كثيرا بسبب سياسات المتخبطة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان.



وقالت القناة فى تقرير لها، إلى أن السائقين أشاروا إلى أنهم رغم ارتفاع تعريفة التاكسى إلى 55% فى سنة واحدة ما زالوا غير راضين عن سعر رخصة التاكسى، والتى ارتفعت من مليون و300 ليرة إلى مليون و100 ألف ليرة، معلنين عن إضرابهم حتى يتم مراجعة ارتفاع تلك التعريفة والتراجع عنها من أجل عدم زيادة الأعباء على الشعب التركى.