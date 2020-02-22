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تقليل الكوليسترول في وقت مبكر من العمر يمنع أمراض القلب والسكتة الدماغية

السبت، 22 فبراير 2020 03:09 م
تقليل الكوليسترول في وقت مبكر من العمر يمنع أمراض القلب والسكتة الدماغية تقليل الكولسترول يحمى من السكتة الدماغية
كتبت أمل علام

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وفقا لما ذكره موقع" CNN "الإخباري فإن تقليل الكوليسترول في وقت مبكر من العمر يمنع مشاكل القلب في وقت لاحق، وتشير دراسة أجريت عام 2017 إلى أن أكثر من 1 من كل 5 أمريكيين تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عامًا يتناولون أدوية الستاتين للوقاية من نوبة قلبية، أو سكتة دماغية أولية، بسبب ارتفاع الكولسترول في الدم، ولا يزال هناك بعض الأشخاص الذين لا تعمل لديهم أدوية الاستاتين أو الذين لا يستطيعون تناول جرعة عالية لأنهم يعانون من آثار جانبية مثل مشاكل في المعدة أو آلام في العضلات، حتى مع اتباع نظام غذائي وتمارين واستاتين.

خفض الكوسلترول يحمى من السكتة الدماغية
خفض الكوسلترول يحمى من السكتة الدماغية

وأضاف الموقع: حوالي 15 مليون مريض في الولايات المتحدة لا يستطيعون الوصول إلى مستويات الكوليسترول الموصى بها، موضحا أن الكوليسترول هو مادة شمعية تشبه الدهون الموجودة في العديد من الأطعمة، لكن إذا زاد في جسمك كثيرًا، فيمكن أن يتراكم في جدار الشرايين، عندما تضيق الشرايين، فإنه يقيد الدم والأكسجين من التدفق إلى قلبك ويسبب مشاكل في القلب أو السكتة الدماغية.

وذكر الموقع: أكثر من 102 مليون من البالغين الأميركيين لديهم مستويات الكوليسترول في الدم أعلى مما يعتبر صحيًا و 35 مليونًا لديهم مستويات مرتفعة بما يكفي لأنهم معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب.

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

وقال الدكتور روجر بلومنتال، الذي ساعد في كتابة الإرشادات الحالية لعلاج الكوليسترول في جمعية القلب الأمريكية، إن تقليل الكوليسترول في وقت مبكر من العمر يمنع مشاكل القلب في وقت لاحق.

النوبة القلبية
النوبة القلبية

وأكد بلومنتال مدير مركز جونز هوبكنز سيكارون للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، بأن إرشادات جمعية القلب الامريكية" AHA "، تشير إلى أنهم يبدأون بإجراء تغييرات على نمط الحياة، واتباع نظام غذائي جيد، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، هي مفاتيح لصحة القلب الجيدة، ويمكن أن يؤدي أسلوب الحياة الصحي المبكر إلى منع حدوث مشاكل في وقت لاحق من الحياة.

وأضاف بلومنتال: "من المهم دائمًا أن نتذكر، عادات نمط الحياة الجيدة هي حجر الزاوية في الوقاية، يعد مرض القلب هو القاتل رقم 1 في العالم، كما أن عدد الأشخاص الذين يتوفون بسبب أمراض القلب في ارتفاع، ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع مع وباء السمنة، إنه مرض غالي أيضًا، تشير الدراسات إلى أن أمراض القلب والسكتة الدماغية تكلف الولايات المتحدة كل عام ما يقرب من مليار دولار في اليوم من حيث التكاليف الطبية وفقدان الإنتاجية.


الكولسترول

ارتفاع الكولسترول

تقليل الكولسترول

خفض الكولسترول

النوبة القلبية

السكتة الدماغية

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