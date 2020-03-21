اليوم السابع
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حملات لإغلاق المتاجر والمقاهى لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالبحيرة.. صور

السبت، 21 مارس 2020 12:49 ص
حملات لإغلاق المتاجر والمقاهى لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالبحيرة.. صور جانب من الحملات
البحيرة- ناصر جودة

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كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، من حملاتها المكبرة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بإغلاق كافة المطاعم والمقاهى والمتاجر المحددة، وذلك لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا. 

وانتشرت فرق الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمراكز المختلفة لتطبيق لإجراءات الاحترازية فى هذا الشأن وضبط المخالفين.

 
من جانبه، وجه اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بالتأکید على غلق جميع المطاعم والمقاهی والكافيهات والنوادي الليلية والمراكز التجارية ابتداءا من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا حتى يوم 31 مارس الجارى.
 
كما وجه بإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
يذكر أن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، قد وجه بتواصل الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة، إلى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، وأنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن.

وكذلك تطهير المساجد الأهلية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة وتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، والتنسيق مع مسؤولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يومياً للكنائس والأديرة.

وأكد محافظ البحيرة، إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتى يترتب عليها أى تجمعات للمواطنين.

 

حملات موسعة لاغلاق المتاجر والمقاهى (1)
حملات موسعة لإغلاق المتاجر والمقاهى

 

حملات موسعة لاغلاق المتاجر والمقاهى (2)
حملات موسعة لإغلاق المتاجر والمقاهى

 

حملات موسعة لاغلاق المتاجر والمقاهى (3)
حملات لإغلاق المتاجر والمقاهى 

 

حملات موسعة لاغلاق المتاجر والمقاهى (4)
حملات لإغلاق المتاجر والمقاهى

 

حملات موسعة لاغلاق المتاجر والمقاهى (5)
حملات موسعة لإغلاق المتاجر والمقاهى

 

حملات موسعة لاغلاق المتاجر والمقاهى (6)
جانب من الحملات 
 
حملات موسعة لاغلاق المتاجر والمقاهى (7)
جانب من الحملات 
 
 
 

 


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