حملات لإغلاق المتاجر والمقاهى لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالبحيرة.. صور

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، من حملاتها المكبرة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بإغلاق كافة المطاعم والمقاهى والمتاجر المحددة، وذلك لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.
وانتشرت فرق الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمراكز المختلفة لتطبيق لإجراءات الاحترازية فى هذا الشأن وضبط المخالفين.
وأشار محافظ البحيرة، إلى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، وأنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن.
وكذلك تطهير المساجد الأهلية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة وتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، والتنسيق مع مسؤولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يومياً للكنائس والأديرة.
وأكد محافظ البحيرة، إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتى يترتب عليها أى تجمعات للمواطنين.
حملات موسعة لإغلاق المتاجر والمقاهى
حملات موسعة لإغلاق المتاجر والمقاهى
حملات لإغلاق المتاجر والمقاهى
حملات لإغلاق المتاجر والمقاهى
حملات موسعة لإغلاق المتاجر والمقاهى
جانب من الحملات
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