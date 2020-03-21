حملات لإغلاق المتاجر والمقاهى لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالبحيرة.. صور

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بالتأکید على غلق جميع المطاعم والمقاهی والكافيهات والنوادي الليلية والمراكز التجارية ابتداءا من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا حتى يوم 31 مارس الجارى.

كما وجه بإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.