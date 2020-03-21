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جهاز مدينة بدر ينظم حملات تطهير وتعقيم فى موقف الأتوبيس الرئيسى بالمدينة

السبت، 21 مارس 2020 02:25 م
جهاز مدينة بدر ينظم حملات تطهير وتعقيم فى موقف الأتوبيس الرئيسى بالمدينة حملات تطهير وتعقيم
كتب أحمد حسن

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استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التى تعمل على توعية وحماية المواطنين، نظم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، حملات تطهير وتعقيم فى موقف الاتوبيس الرئيسى بالمدينة، وتم تطهير وتعقيم اتوبيسات هيئة النقل العام، وسيارات مجلس الأمناء وسيارات السيرفيس والمينى باص التى تعمل داخل المدينة أو خارجها، مع وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين والعاملين والساكنين والمتردين على المدينة الذين يستخدمون الاتوبيسات والمينى باص

 

وشدد المهندس عمار مندور على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ويأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الفورية حفاظًا على سلامة المواطنين وللوقاية من انتشار الفيروس.

 

وأكد انه يتم يوميا تعقيم السيارات حفاظًا على سلامة المواطنين وللوقاية من انتشار الفيروس.

 

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك تكليفاتٍ لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بشن حملات مكبرة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأنه يتم تطبيق القرارات بالمدن كافة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد‪.

 

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على أنه لا تهاون فى تطبيق تلك القرارات، وعلى جميع المواطنين بالمدن الجديدة، الالتزام بالتعاون فى تطبيقها، وسنتعامل بحسم مع المخالفين‪.

 

فيما أشار المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، إلى أنه أصدر تكليفاتٍ لإدارة الإشغالات للتعاون مع الجهات الأمنية بالمدينة لتنفيذ حملات على الأسواق والباعة الجائلين والكافيهات والمقاهى، حيث تم رفع كافة الإشغالات والتحفظ على الشيش بعدد من المقاهى بمناطق مختلفة بالمدينة، مؤكدًا استمرار تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة المواطنين بالمدينة وحمايتهم.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه بدر

فيروس كورونا

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