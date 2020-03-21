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جامعات بلجيكية تقرر تقديم المناهج للطلاب عبر الانترنت حتى نهاية العام الدراسى

السبت، 21 مارس 2020 08:32 م
جامعات بلجيكية تقرر تقديم المناهج للطلاب عبر الانترنت حتى نهاية العام الدراسى مجسم كورونا
كتب: أحمد علوى

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قررت الجامعات في إقليم فلاندرز، بشكل مشترك تقديم مناهجها على هيئة شكل رقمي حتى نهاية العام الدراسي بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقاً لما جاء في صحيفة "دي مورجن" البلجيكية.

قرر رؤساء جامعة لوفين الكاثوليكية و جامعة جنت و جامعة بروكسل الحرة الفلمنكية وجامعة أنتويرب وجامعة هاسيلت ، تقديم الدورات عبر شبكة الإنترنت حتى نهاية العام الدراسي.

الأسبوع الماضي ، أعلنت جامعة لوفين الكاثوليكية بالفعل أنها ستلجأ إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت "قدر الإمكان"، واتخذت جامعات والونيا إجراءات وقائية لحماية طلابها وموظفيها من الفيروس عن طريق إغلاق جميع قاعات المحاضرات.

وقالت كارولين باولز ، مديرة جامعة لوفين : "يمكننا التواصل وتوسيع إجراءات معينة كل بضعة أسابيع ، ولكن نظرًا لأن كل شيء أصبح رقميًا الآن ، نعتقد أنه سيكون من الأفضل أن نقرر على الفور مواصلة الدروس رقميًا حتى نهاية الفصل الدراسي".

أعلنت السلطات المعنية فى دولة بلجيكا، اليوم السبت، تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال متحدث باسم وزارة الصحة البلجيكية، إن بلاده سجلت 16 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الخميس الماضى، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالى فى البلاد إلى 37 فى أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء.

وأصبح العمل عن بعد إلزاميا على كل الشركات التى يجب أن تتخذ إجراءات لفرض مسافة بين الموظفين وإلا سيتعين عليها الإغلاق وربما يُفرض عليها غرامة، وقال المتحدث إن الأيام المقبلة ستكون "صعبة للغاية" لأن عدد المصابين فى المستشفيات سيستمر فى الزيادة،وفرضت بلجيكا إجراءات للعزل منذ يوم الأربعاء الماضى لاحتواء انتشار الفيروس.

 

 


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