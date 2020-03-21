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"تموين الإسكندرية": وقف تلقى الشكاوى الورقية للحد من الزحام والتكدس

السبت، 21 مارس 2020 07:19 م
"تموين الإسكندرية": وقف تلقى الشكاوى الورقية للحد من الزحام والتكدس وزارة التموين - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية ، منع قبول الشكاوى الورقية ،وناشدت المواطنين تقديم الشكوى الى منظومة الشكاوى الالكترونية بمجلس الوزراء بدلا من تقديمها ورقيا .

و أكد بيان صادر من مديرية التموين بالإسكندرية ، اليوم السبت  أن ذلك يأتى حرصا من الدولة على صحة المواطنين وعدم حدوث تكدس وازدحام خلال هذه الفترة تجنبا لانتقال وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محمد سعدالله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية ، أنه تم التنسيق و التعاون المشترك بين منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من خلال مديرة إدارة المتابعة وبين مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وبمتابعة معاون مدير المديرية للاعلام و الاتصال السياسى ، لنشر الرقم الساخن لمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء لتلقى الشكاوى  بدلا من تقديمها ورقيا.

وأكد  محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، على توافر الخبز بالإسكندرية مناشدا المواطنين الشراء طبقا للاحتياجات .

 

 

 


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