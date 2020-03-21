"تضامن القليوبية" تواصل أعمال تطهير وتعقيم دور الرعاية الاجتماعية حفاظا على النزلاء

القليوبية إبراهيم سالم

تابع مجدى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وغادة الجزار مديرة الأسرة والطفولة بالمديرية، اجراءات التطهير والتعقيم الاحترازية التى تتخذ بدور الرعاية الاجتماعية، كإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم اتخاذ اجراءات تطهير وتعقيم دار المسنين ودار المغتربات التابعين لجمعية الهلال الأحمر المصرى ببنها ودار ايتام عمر بن الخطاب بقليوب وعدد من دور الرعاية بشبرا الخيمة.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أنه يتم ذلك تحت إشراف المحافظة وبمشاركة الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للحفاظ على المقيمين بدور الرعاية ودور الأيتام المنتشرة بنطاق المحافظة تحت مظلة المديرية.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

وأعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528، فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.



