تخصيص أماكن عزل لاستقبال حالات اشتباه الكورونا بمستشفى التأمين الصحي ببنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

قام الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحى بنى سويف بالمرور على مستشفى بنى سويف للتأمين الصحى رافقة الدكتور محمد يحيى مدير عام المستشفى والدكتور أحمد ناجى مدير الخدمات الطبية بالمستشفى والدكتورة نرمين محمد مسئول المعمل بالمستشفى.

وتابع مدير الفرع خلال الجولة البدء فى تجهيز مكان بالمستشفى لاستقبال أى حالات طارئة مشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد 19 (كورونا) وتخصيص مكان لفرز وعزل الحالات والتأكد من تواجد كافة الاطقم الطبية وتوافر كافة المستلزمات والادوية وتم التأكد من عمل اجهزة التعقيم وتم متابعه العمل بالاستقبال والتأكد من تواجد جميع الاطقم من اطباء وتمريض وسير العمل بانتظام.

وتابع مدير الفرع العمل بقسم الكلى ومدى انتظام سير العمل وسؤال المرضى عن اى معوقات تواجههم وكذلك قسم الاورام للتأكد من سير العمل بانتظام .

كان مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى قام فى وقت سابق بجولة تفقدية لوحدات الفرع حيث تفقد اللجنة الطبية العامة للتأكد من سير العمل بإنتظام وتوافر تهوية جيد وعدم وجود تكدس أو زحام، وكذلك تفقد عيادة السلام وتفقد الارشيف وغرف الكشف والتأكد من سير العمل بانتظام وتوفر تهوية جيدة وعدم وجود تكدس.

وشدد الدكتور حسن محمود، على النظافة بصفه مستمرة واستخدام ادوات التعقيم لكافة الاسطح حفاظا على سلامه المرضى وقام بسؤال المرضى عن وجود اى معوقات كما قام بتوعية المرضى بصالة الانتظار عن فيروس كوفيد 19 (كورونا) وضرورة اتباع الاساليب لمنع انتقال العدوى وذلك عند العطس أو الكحة استخدام منديل ورق أو معصم اليد عند عدم توافر المناديل والتخلص من المناديل فورا بسله المهملات وعدم القاؤها فى الأرض.

وقام مدير الفرع خلال الجولة بالتنبيه مشددا على فتح جميع الشبابيك والتأكد من توافر مصادر تهوية جيدة وكذلك العمل على تخفيف الانتظار أول بأول والمتابعة من قبل إدارة العيادة وبالتنبيه على مسئول الأرشيف بالحرص على عدم وجود تكدس اثناء التسجيل بالأرشيف والتنبيه على الأمن بمتابعة عدم وجود تكدس، كما تفقد مدير الفرع المعمل والعلاج الطبيعى وأكد على ارتداء الزى وكارت التعريف.