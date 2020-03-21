"بوتاجاسكو "تعقم مستودعات الأنابيب قبل طرحها فى الأسواق

قال المهندس عمرو المتولي ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بوتاجاسكو، إن الشركة تقوم بتعقيم جميع اسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات الرئيسية بالشركة وهذا قبل تداولها للمواطنين حرصاً منها علي سلامة المواطنين.
وأضاف المهندس عمرو المتولي، ان هذا الإجراء يأتي تماشيا مع تعليمات وزارة البترول باتخاذ كافة التدابير لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيرا خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أنه تم بيع 87.1 مليون اسطوانة مقابل 86.5 مليون اسطوانة في عام 2018 ، موضحا أنه تم توصيل عدد 16.2 مليون اسطوانة من خلال خدمة التوصيل خلال عام 2019 حيث بلغت الإيرادات 6.331 مليار جنيه.
وأضاف المهندس عمرو المتولي، خلال انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) بحضور المهنس عابد عزالرجال الرئيس التفيذى للهيئة العامة المصرية للبترول وحضور المهندس أسامة البقلى ، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وحضورأعضاء مجلس ادارة الشركة والمساهمين .
واستعرض المهندس عمرو المتولى ، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة التقرير السنوى للشركة للعام المالى 2019، الذى أوضح أن الشركة قامت بأعمال التطوير لمصنع تعبئة اسطوانة البوتاجاز بسوهاج وبلغت الطاقة الانتاجية اليومية للمصنع حوالى 72 ألف اسطوانة منزلى و 2000 اسطوانة تجارى و حوالى 18 مليون اسطوانة مكافئ سنويا وذلك خلال عام 2019 وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بمحافظات سوهاج وقنا واسوان .
وأضاف، أنه تم الانتهاء من تركيب الصينية رقم 4 بمشتملاتها بمصنع سوهاج حيث قامت الشركة بتاجير عدد 7 مستودعات جديدة من المحليات بالمحافظات توفيرا لنفقات الانشاءات ليصبح اجمالى عدد المستودعات 178 مستودع موزعين على محافظات الجمهورية كما بلغ عدد اسطول النقل حوالى 440 سيارة توزيع وتريلا سعات (770/100) اسطوانة لنقل الاسطوانات من المصانع الى المستودعات حيث تم تركيب اجهزة (GPS) لاسطول النقل بالكامل.
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