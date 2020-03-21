اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"بوتاجاسكو "تعقم مستودعات الأنابيب قبل طرحها فى الأسواق

السبت، 21 مارس 2020 05:45 م
"بوتاجاسكو "تعقم مستودعات الأنابيب قبل طرحها فى الأسواق تعقيم اسطوانات البوتجاز
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس عمرو المتولي ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بوتاجاسكو، إن الشركة تقوم بتعقيم جميع اسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات الرئيسية بالشركة وهذا قبل تداولها للمواطنين حرصاً منها علي سلامة المواطنين.
1985a197-e2f6-4fb5-8c33-6240fad63b0c
 
وأضاف المهندس عمرو  المتولي، ان هذا الإجراء يأتي تماشيا مع تعليمات وزارة البترول باتخاذ كافة التدابير لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيرا خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أنه تم بيع 87.1 مليون اسطوانة مقابل  86.5 مليون اسطوانة  في عام 2018 ، موضحا أنه تم  توصيل عدد 16.2 مليون اسطوانة من خلال خدمة التوصيل خلال عام 2019 حيث بلغت الإيرادات 6.331 مليار جنيه.
 
866e8419-35d5-49c6-bb4e-44c487d7fb31
وأضاف المهندس عمرو المتولي، خلال انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) بحضور  المهنس عابد عزالرجال الرئيس التفيذى للهيئة العامة المصرية للبترول وحضور المهندس أسامة البقلى ، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وحضورأعضاء مجلس ادارة الشركة والمساهمين .
 
واستعرض المهندس عمرو المتولى ، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة التقرير السنوى للشركة للعام المالى 2019، الذى أوضح أن الشركة قامت  بأعمال التطوير لمصنع تعبئة اسطوانة البوتاجاز بسوهاج وبلغت الطاقة الانتاجية اليومية للمصنع حوالى 72 ألف اسطوانة منزلى و 2000 اسطوانة تجارى و حوالى 18 مليون اسطوانة مكافئ سنويا وذلك خلال عام 2019 وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بمحافظات سوهاج وقنا واسوان .
9672aa6a-6538-4088-995d-03a32ac4ad7b
 
وأضاف، أنه تم الانتهاء من تركيب الصينية رقم 4 بمشتملاتها بمصنع سوهاج حيث قامت الشركة بتاجير عدد 7 مستودعات جديدة من المحليات بالمحافظات توفيرا لنفقات الانشاءات ليصبح اجمالى عدد المستودعات 178 مستودع موزعين على محافظات الجمهورية كما  بلغ عدد اسطول النقل حوالى 440 سيارة توزيع وتريلا سعات (770/100) اسطوانة لنقل الاسطوانات من المصانع الى المستودعات حيث  تم تركيب اجهزة (GPS) لاسطول النقل بالكامل.
d552c2ea-ffc7-4494-90c1-ba8ceff7153b

 


البوتاجاز

اسطوانة البوتاجاز

تعقيم اسطوانة البوتاجاز

مستودعات البوتاجاز

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة