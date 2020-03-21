"بوتاجاسكو "تعقم مستودعات الأنابيب قبل طرحها فى الأسواق

كتبت - مروة الغول

قال المهندس عمرو المتولي ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بوتاجاسكو، إن الشركة تقوم بتعقيم جميع اسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات الرئيسية بالشركة وهذا قبل تداولها للمواطنين حرصاً منها علي سلامة المواطنين.

وأضاف المهندس عمرو المتولي، ان هذا الإجراء يأتي تماشيا مع تعليمات وزارة البترول باتخاذ كافة التدابير لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيرا خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أنه تم بيع 87.1 مليون اسطوانة مقابل 86.5 مليون اسطوانة في عام 2018 ، موضحا أنه تم توصيل عدد 16.2 مليون اسطوانة من خلال خدمة التوصيل خلال عام 2019 حيث بلغت الإيرادات 6.331 مليار جنيه.