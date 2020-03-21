اليوم.. مباردة شبابية فى العريش لتطهير وتعقيم دار الأيتام لمواجهة كورونا

قال "حود الجيد"، أحد القائمين على المبادرة، إنهم بدأوا التجهيز لها منذ يومين، وفور أن دعت الضرورات لتحركهم عقدوا اجتماع تنسيقى فى نادى النصر بالعريش، وخلاله تم تقسيم العمل بجهود ذاتية وتبرعات أبناء القبيلة لتطهير كل الحى والمناطق المجاورة له.

وأضاف أن عملية التعقيم انطلقت صباح الخميس ومتواصلة، وخلالها تم تجهيز معدات رش وفناطيس مياه ومواتير، وجرارات زراعية وسيارت نقل مياه، والكميات المطلوبة من الكلور بعد تخفيفه، وقام الشباب بمهامهم منطلقين فى كل الشوارع والمناطق المستهدف تطهيرها وتعقيمها.

وأشار "الجيد"، إلى أن هذه المبادرة متواصلة وهى بجهد ذاتى وبدون اى توجيه، وكل فريق العمل المتطوع على جاهزية للقيام بهذه المهام فى اى موقع بالعريش ومساعدة أبناء الأحياء الأخرى للوصول خلال أيام قليلة لتطهير وتعقيم كل مساكن الأهالى والمحلات والساحات والأماكن العامة.

وأوضح أن شمال سيناء تشهد تكاتف من الجميع أبناء القبائل والعائلات من أجل وقاية العريش من فيروس كورونا.

وقال منتصر عرابى، أحد مطلقى فكرة المبادرة، إنه فور النداء على الشباب بالتحرك لتعقيم الحى، سارع الجميع ووجدنا العشرات منهم فى حالة جاهزية وتأهب بالتزامن مع تبرع رجال القبيلة باللازم من المعدات ومواتير الرش وكميات من الكلور المخصص للتعقيم، وفرق أخرى توزع على الأهالى لمساعدتهم فى التعقيم داخل منازلهم.

واعتبر "عرابى"، أن هذا الفعل هو أمر طبيعى من أبناء مدينة العريش، قائلا إن ما فعلوه من لأجل نظافة بلدهم وتشجيعا لكافة أبناء العائلات والأحياء على التحرك فلا وقت للانتظار وعلى الجميع لأن يؤدى دوره فالخطر إذا وقع سيطال الجميع.

بدوره، أثنى اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على ما قام به شباب "الفواخرية " وقال، إنه تقديرا منه لقيمة ما يفعلونه قام بزيارتهم أثناء تنفيذ المبادرة، مشيدا بجهودهم، ودعا للاستفادة من تجربتهم فى كافة أحياء المدينة، لافتا لأهمية تعاون الجميع.

وشهدت مدينة العريش، جهود منوعة للأهالى بالتزامن مع تواصل حملات مديرية الصحة لتطهير وتعقيم الأماكن العامة والمساجد ومراكز الشباب ودواوين المصالح الحكومية.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة، إن الحملات لا تتوقف وينفذها الطب الوقائى فى كل موقع من خلال فرق تنتشر داخل مدينة العريش وكافة المدن ولا يزال عملها متواصلا.