النيابة تستعجل تقرير المعمل عن 200 قرص مخدر تم ضبطها بحوزة عاطل فى الزاوية

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار المحامى العام الأول للنيابات، تقرير المعمل الكيماوى، لمواد مخدرة ، تم ضبطها بحوزة عاطل، اثناء ترويجه لها على عملائه في دائرة قسم الزاوية الحمراء.

البداية أثناء تفقد قوة أمنية من قسم شرطة الزاوية الحمراء، الحالة الأمنية بالشارع، اشتبه رجال الأمن في عاطل، وباستيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على 200 قرص مخدر ترامادول، وهاتف محمول، ومبالغ مالية ، وبسؤاله، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامى ، وتم اقتياده لقسم شرطة المطرية، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إرسال وورود تقرير المعمل الكميائى حول الأقراص المخدرة المضبوطة.