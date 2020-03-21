اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تستعجل تقرير المعمل عن 200 قرص مخدر تم ضبطها بحوزة عاطل فى الزاوية

السبت، 21 مارس 2020 03:55 م
النيابة تستعجل تقرير المعمل عن 200 قرص مخدر تم ضبطها بحوزة عاطل فى الزاوية أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعجلت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار المحامى العام الأول للنيابات، تقرير المعمل الكيماوى، لمواد مخدرة ، تم ضبطها بحوزة عاطل، اثناء ترويجه لها على عملائه في دائرة قسم الزاوية الحمراء.

البداية أثناء تفقد قوة أمنية من قسم شرطة الزاوية الحمراء، الحالة الأمنية بالشارع، اشتبه رجال الأمن في عاطل، وباستيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على 200 قرص مخدر ترامادول، وهاتف محمول، ومبالغ مالية ، وبسؤاله، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامى ، وتم اقتياده لقسم شرطة المطرية، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إرسال وورود تقرير المعمل الكميائى حول الأقراص المخدرة المضبوطة.

 

 


المعمل الكميائى

ضبط عاطل

الزاوية الحمراء

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

اخبار عاجله

اقراص مخدرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة