اليوم السابع
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المصاب الثانى بكورونا فى السودان من موظفى الأمم المتحدة

السبت، 21 مارس 2020 05:27 م
المصاب الثانى بكورونا فى السودان من موظفى الأمم المتحدة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الخرطوم أ ش أ

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أعلنت الأمم المتحدة فى السودان، اليوم السبت، أن نتيجة اختبار فيروس كورونا لأحد موظفيها المقيمين فى الخرطوم إيجابية.

وكان وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم أكد - أمس - تسجيل ثانى اصابة بفيروس كورونا فى الخرطوم لموظف فى مؤسسة دولية، علما بأن سودانيا فى الخمسينيات كان توفى قبل أيام، جراء اصابته بالفيروس.

وقالت الأمم المتحدة فى السودان - فى بيان اليوم - إنه تتم إدارة الحالة حاليا من قبل وزارة الصحة السودانية، لافتة إلى أن أعراض الموظف المصاب خفيفة، وهو فى حالة جيدة.

وأوضحت أنه دخل السودان فى 15 مارس دون أعراض، وعزل نفسه فى المنزل وفقا للنصيحة الصحية، وبعد ظهور أعراض خفيفة، سعى للحصول على المشورة الطبية، وتم اختباره من قبل الوزارة، وكانت النتيجة إيجابية.

وأضافت أن عائلة الموظف، فى الحجر الصحى الذاتي، وليس لديهم أعراض، وهم بصحة جيدة، وأكد مكتب الأمم المتحدة فى السودان أنه يراقب عن كثب وضع فيروس كورونا، لافتة إلى وضع قيود كبيرة للحد من مخاطر انتقال العدوى، وضمان بيئة آمنة، وحماية صحة وسلامة المجتمع السوداني.

وذكر البيان أن مكتب الأمم المتحدة يعمل مع السلطات ذات الصلة، وكون فريق عمل على مستوى الأمم المتحدة لمراقبة الوضع، وضمان استمرار العمليات التى تشتد الحاجة إليها، وتقديم الدعم للسودان فى معالجة هذه الأزمة.

وأوضح أن الأمم المتحدة تقف على الخط الأمامي، وتساعد حكومة السودان على معالجة هذه الأزمة وحماية الفئات الأكثر ضعفا، داعيا إلى التضامن والالتزام والإرادة السياسية لتجاوز هذه الأزمة.

 


كورونا

السودان

الأمم المتحدة

أخبار السودان

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