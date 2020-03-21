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الصحة الكويتية: وصول مستلزمات طبية لدعم المخزون الاستراتيجى لمواجهة كورونا

السبت، 21 مارس 2020 12:00 ص
الصحة الكويتية: وصول مستلزمات طبية لدعم المخزون الاستراتيجى لمواجهة كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الكويت /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، وصول كمية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية؛ لدعم المخزون الاستراتيجى فى البلاد، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لافتة إلى أنه سيتم استخدامها اعتبارا من اليوم السبت.

وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبدالله البدر- فى تصريح للصحفيين، عقب وصول تلك المستلزمات على متن طائرة قادمة من الصين، الجمعة- إن الوزارة حريصة على توفير كل المعدات والمستلزمات الطبية وأحدثها خلال هذه الفترة التى تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن خطة وزارة الصحة الكويتية فى الوقت الراهن، تنصب على إجلاء المواطنين الكويتيين فى الخارج، ومن ثم فحصهم فى مطارات الدولة قبل دخولهم الى الكويت، موضحا أن الوزارة وضعت خطة طويلة المدى لمواجهة الفيروس.

 


الصحة الكويتية

الكويت

أخبار الكويت

مستلزمات طبية

المخزون الاستراتيجى

مواجهة كورونا

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