الإمارات تغلق العديد من المرافق وتقنن عمل المطاعم والمقاهى فى مواجهة كورونا

أبوظبى /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بدولة الإمارات إغلاقا مؤقتا للشواطئ العامة و الخاصة والحدائق والمسابح الخاصة والعامة ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب مؤقتا ابتداء من غد الأحد ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة و التقييم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن كل من الوزارة والهيئة قررت تقنين عمل المطاعم والمقاهى ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب للفترة نفسها قابلة للمراجعة و التقييم على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20 فى المئة من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة المسافات " التباعد الاجتماعى " التى لا تقل عن مترين شريطة تطبيق إجراءات التعقيم و شروط الصحة العامة مع استثناء الأكشاك الخارجية و الطلبات الشخصية التى يقوم بها الزبائن بأنفسهم.

وحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث "الجمهور على ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق .. وطالبتا فى الوقت نفسه المؤسسات الاتحادية والمحلية القطاع الخاص المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات وفق ما كفله لها القانون ومراقبة إجراءات التطبيق ووضع الإرشادات اللازمة لتوعية الجمهور فى هذا الشأن.