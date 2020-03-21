اليوم السابع
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الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تتابع غلق المحلات التجارية.. صور

السبت، 21 مارس 2020 11:36 م
الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تتابع غلق المحلات التجارية.. صور الأجهزة الأمنية تتابع غلق المحلات التجارية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، متابعة قرار غلق المحلات التجارية من الساعة السابعة مساءا، وتم تحريك أحوال أمنية متحركة ولجان تفتيش تحت رئاسة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية، ومباحث الإسكندرية للتأكد من تنفيذ القرار.

 

كما شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على منطقة العجمى والدخيلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن لم ينفذ قرار غلق المحلات التجارية حسب تعليمات الحكومة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
 
 
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.
 
 
وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
 
 
وأوضح مجاهد ، أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.
 
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، مضيفا  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 10 حالات وفاة.
 
 
الأجهزة الأمنية تتابع غلق المحلات التجارية (1)
الأجهزة الأمنية تتابع غلق المحلات التجارية

 

الأجهزة الأمنية تتابع غلق المحلات التجارية (2)
الأجهزة الأمنية تتابع غلق المحلات التجارية

 

الأجهزة الأمنية تتابع غلق المحلات التجارية (3)
الأجهزة الأمنية تتابع غلق المحلات التجارية

 


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