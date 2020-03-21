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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم وجبة كبدة فى البحيرة

السبت، 21 مارس 2020 12:56 م
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم وجبة كبدة فى البحيرة حادث تسمم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بنزلة معوية واشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة غذائية بمدينة دمنهور، وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارًا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وصول 5 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى دمنهور العام ادعاء نزلة معوية واشتباه بالتسمم الغذائى بسبب تناولهم وجبة كبدة وحلويات يشتبه أنها فاسدة.

وتم عمل الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى مركز السموم بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية، وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت فتاة قد أصيبت بالتسمم إثر تناولها أقراص سامة لحفظ الغلال بمركز أبو حمص بالبحيرة .

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين إصابة " بسمة ع ع " 17 سنه مقيمة بمركز أبو حمص بالتسمم إثر تناولها أقراصا سامة لحفظ الغلال فى ظروف غامضة.

وتم نقل المصابة إلى مستشفى أبو حمص العام لإسعافها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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