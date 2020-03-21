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أسعار الذهب فى مصر تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 680 جنيها للجرام

السبت، 21 مارس 2020 12:05 م
أسعار الذهب فى مصر تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 680 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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عاودت أسعار الذهب التراجع مجددا اليوم السبت، بعد حدوث ارتفاع ملحوظ أمس بقيمة 10 جنيهات، إذ هبطت الأسعار العالمية للذهب من 1509 إلى 1498 دولار حتى الآن، الأمر الذى تسبب في خفض سعر الذهب في مصر بقيمة 5 جنيهات في تعاملات اليوم.

 

أسعار الذهب اليوم..

 

عيار 18 يسجل 582.75 جنيه للجرام

عيار 21 يسجل 680 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 777.25 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 5440 جنيها

أوقية الذهب 1498 دولار

 

وكانت أسعار الذهب ارتفعت أمس الجمعة إذ فاق الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن أثر تدافع صوب السيولة فى ظل مخاوف بشأن الضرر الاقتصادى الناجم عن فيروس كورونا، لكن المعدن الأصفر يتجه صوب ثانى انخفاض أسبوعى فى الوقت الذى باع فيه المستثمرون المعدن لتغطية مراكز شراء بالهامش فى أصول أخرى

 

وقال جيفرى هالى كبير محللى السوق لدى أواندا "إنه شراء للتحوط من المخاطر بالتأكيد... ماذا بمقدورك أن تشترى لكى تتحوط من مخاطر نهاية الأسبوع؟ تستطيع أن تملك إما السيولة أو المعادن النفيسة، هذا كل ما فى الأمر".

 

وسعت الأسهم الآسيوية لالتقاط الأنفاس عقب مكاسب فى وول ستريت، بينما تجاوز الدولار أعلى مستوى فى 3 سنوات مع تسبب الوباء فى اندفاع صوب السيولة.

 

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3% إلى 1701.53 دولار للأوقية بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش.

 

وقفز البلاتين 4.6% إلى 613.54 دولار لكنه بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعى على الإطلاق.

 

ويقول محللون إن البلاتين والبلاديوم سيظلان يسجلان اضطرابا فى الأشهر المقبلة بعد خسائر ضخمة أوقد شرارتها تفشى فيروس كورونا، قبل أن يشرعا فى تعاف مؤقت بدعم من فجوة إمدادات فى البلاديوم وارتباط البلاتين بالذهب.

 

ويقول محللون إن البلاتين والبلاديوم سيظلان يسجلان اضطرابا فى الأشهر المقبلة بعد خسائر ضخمة أوقد شرارتها تفشى فيروس كورونا، قبل أن يشرعا فى تعاف مؤقت بدعم من فجوة إمدادات فى البلاديوم وارتباط البلاتين بالذهب.

 

وربحت الفضة فى المعاملات الفورية 5% إلى 12.72 دولار بحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش، لكنها تتجه صوب تسجيل ثانى انخفاض أسبوعى بنحو 15% منذ سبتمبر 2011.

 

 


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