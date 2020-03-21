أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها إعلان الكنيسة القبطية غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا.

اجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد، COVID-19، حيث أصدرت اللجنة بيانًا، جاء نصه: "في إطار متابعة الوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم هذه الأيام، وكذلك البيانات التي تصدرها تباعًا منظمة الصحة العالمية والتي تظهر الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد COVID-19 في مختلف دول العالم، ومن بينها بلادنا العزيزة مصر، التي يبذل مسؤولوها قصارى جهدهم في سبيل احتواء الوباء، الذي يعد أكبر أزمة صحية خطيرة نواجهها منذ مئات السنين.

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى تصريح خاص لليوم السابع أنه تقررغلق كافة المناطق الآثرية المفتوحة للزيارة بدءاً من يوم الإثنين المقبل 23 مارس وحتى 31 مارس، لتعقيم وتطهير كافة المناطق الأثرية على مستوى محافظة الأقصر، وذلك خلال تلك الفترة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" بمصر، وتم تكليف رؤساء الإدارات المركزية ومديري عموم المناطق بإتخاذ اللازم لغلق جميع المناطق الأثرية المفتوحة من يوم 23 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري.

دار الإفتاء للمواطنين: الزموا بيوتكم قدر المستطاع واتبعوا تعليمات الصحة

اشدت دار الإفتاء المصرية، المواطنين، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بالتزام المنازل للوقاية من فيروس كورونا، حيث قالت دار الإفتاء المصرية: "الزم بيتك قدر المستطاع.. اتبع تعاليم وزارة الصحة.. ابتعد عن التجمعات.. اللهم احفظ مصر وأهلها".

كانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أن هناك مجموعة من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد بل والجمعة، ومنها أسباب عامة؛ كالمطر الشديد والوحل الذي يُتأذى به وكذا الظلمة التي لا يُبصر بها الإنسان طريقه إلى المسجد، ومنها أسباب خاصة؛ كالمرض، والخوف على نفسه أو ماله أو أهله، وكذلك أكل ما له رائحة كريهة، وأيضًا إذا غلبه النوم، وغير ذلك من الأسباب وما يشبهها.

السياحة العالمية تعقد اجتماعا دوليا "اون لاين" لوضع خطة إنقاذ بعد كورونا

عقدت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) اجتماعًا افتراضيًا رفيع المستوى، ضم وكالات الأمم المتحدة الرئيسية ورؤساء مجلسها التنفيذي ولجانها الإقليمية وقادة القطاع الخاص السياحى بالدول الأعضاء، حيث تم تشكيل لجنة أزمة داخل المنظمة التى تم تشكيلها في الوقت الذي تستعد فيه منظمة السياحة العالمية لإطلاق دليل عالمي لتعافي القطاع بعد انقضاء أزمة كورونا.

ارتفاع عدد مصابى كورونا بإسرائيل لـ883..ومخاوف من خروج الفيروس عن السيطرة

أعلنت مصادر طبية رسمية في إسرائيل، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وفقا لآخر المعطيات اليوم السبت، قد بلغ 883 مصابا، من بينهم 15 حالة تعتبر خطرة بينما تعافى 36 شخصا منهم فيما سجلت حالة وفاة وحيدة حتى الآن.

وكان مُسن إسرائيلي يبلغ من العمر (88 عامًا) توفي مساء الجمعة في مستشفى شعاري تسيديك في القدس، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهذه أول حالة وفاة بسبب الفيروس في إسرائيل.

وأكد المستشفى أن المريض وصل بحالة صحية خطيرة جدا، مع العديد من الأمراض الأخرى الصعبة. ويسكن في بيت للعجزة في القدس، حيث انتشر الفيروس هناك، بعد زيارة عاملة اجتماعية كانت مصابة بكورونا.

الخشت يدعو علماء جامعة القاهرة لسرعة الإفادة عن محاولات إيجاد علاج لكورونا

دعا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، علماء الجامعة وذوي الاختصاص لسرعة الإفادة بشأن ما تم من محاولات لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، والانضمام للفريق البحثي المشكل بالجامعة.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الصلاة العلمية واجبة الاستمرار حتى اكتشاف العلاج، مضيفًا أن الدعاء المتواصل إلى الله لن يرتفع إليه سبحانه بدون عمل صالح يرفعه، مستشهدًا بالآية الكريمة من سورة فاطر: "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ"

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

بعثت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، برقية تهئنة بمناسبة عيد الأم، قائلة "كل عام وكل أم بخير، كل عام وكل أم حصن أمين لأبنائها وأسرتها، فهى دائماً رمز للعطاء، ومصدر الحنان والدفء والراحة والسلامة".

وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" تحية وتقدير واحترام لكل أم، لكل معلمة وقائدة، تحية لمنبع الحكمة والكفاح والتضحية، تحية وتقدير لمن هي مركز وقلب الإنسانية في عيدها".

التموين: استمرار مد المجمعات الاستهلاكية بالمنتجات واللحوم

كدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مد المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية وغير الغذائية وكذلك اللحوم وطرحها بأسعار اقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى كما يتم أيضا مد المحافظات وكافة السلع حيث تقوم مديرى المديريات بإرسال تقارير بشكل مستمر حول انتظام المنشآت التموينية بكل محافظة.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه كافة الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المباعة، كما شدد على أهمية التحرك الفورى اعتباراً من اليوم لكافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة، بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار.

التموين: استمرار مد المجمعات الاستهلاكية بالمنتجات واللحوم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مد المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية وغير الغذائية وكذلك اللحوم وطرحها بأسعار اقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى كما يتم أيضا مد المحافظات وكافة السلع حيث تقوم مديرى المديريات بإرسال تقارير بشكل مستمر حول انتظام المنشآت التموينية بكل محافظة.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه كافة الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المباعة، كما شدد على أهمية التحرك الفورى اعتباراً من اليوم لكافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة، بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار.

أسعار الذهب فى مصر تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 680 جنيها للجرام

عاودت أسعار الذهب التراجع مجددا اليوم السبت، بعد حدوث ارتفاع ملحوظ أمس بقيمة 10 جنيهات، إذ هبطت الأسعار العالمية للذهب من 1509 إلى 1498 دولار حتى الآن، الأمر الذى تسبب في خفض سعر الذهب في مصر بقيمة 5 جنيهات في تعاملات اليوم.