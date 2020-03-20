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‏FDA: دراسات جارية لتحديد فعالية عقار الكلوروكين ولم نوافق عليه رسميا

الجمعة، 20 مارس 2020 01:21 ص
‏FDA: دراسات جارية لتحديد فعالية عقار الكلوروكين ولم نوافق عليه رسميا علاج كورونا
كتب بيتر ابراهيم

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تواصل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعب دور حاسم في استجابة الحكومة المتعددة الأوجه لوباء COVID-19 ، والذي يشمل ، من بين أمور أخرى ، تسهيل الإجراءات الطبية لعلاج المرض والوقاية منه ، ومراقبة المنتج الطبي  وسلاسل الإمدادات الغذائية للنقص المحتمل أو الاضطرابات والمساعدة في التخفيف من هذه الآثار ، حسب الضرورة.
 
 كجزء من هذه الجهود ، وجه الرئيس ترامب إدارة الأغذية والأدوية FDA بمواصلة عملها مع القطاعين العام والخاص لضمان توافر الأدوية المنقذة للحياة التي يمكن أن تكون آمنة وفعالة للمرضى الذين هم في أمس الحاجة إليها ، بما في ذلك المصابين بفيروس COVID-19  .
 
 
 تعمل إدارة الأغذية والأدوية FDA بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية الأخرى والمراكز الأكاديمية التي تحقق في استخدام عقار الكلوروكوين ، والذي تمت الموافقة عليه بالفعل لعلاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي ، لتحديد ما إذا كان يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى  - معتدل COVID-19 لتقليل مدة الأعراض ، وكذلك سفك الفيروس ، والتي يمكن أن تساعد في منع انتشار المرض.  دراسات جارية لتحديد فعالية استخدام الكلوروكين لعلاج COVID-19.
 

FDA

فيروس كورونا

عقار الكلوروكوين

علاج الملاريا

علاج كورونا

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