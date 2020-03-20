"هيئة تنشيط السياحة" بالإسكندرية تطلق مبادرة "نظف وعقم شارعك"

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالإسكندرية ، برئاسة محمد سعد مدير عام الهيئة ، عن تبنى مبادرة "نظف وعقم شارعك" من خلال تنظيم حملات لنظافه الشوارع ومداخل العمارات التى نسكن فيها ورشها بالمطهرات مع الإلتزام الكامل بطرق الوقاية المختلفة من فيروس كورونا اثناء عملية النظافة والتعقيم

وأشارت الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالاسكندرية فى بيان صادر اليوم ، أن المبادرة تكون على شكل مسابقة لاجمل وانظف الشوارع بجميع احياء المحافظة و الشوارع الفائزة سيتم تشجيرها ورفع كفائتها من حيث الإنارة ودهان الارصفه بمساهمه الاحياء و سيتم تسليم شهادات تقدير تشجيعية من الهيئة للفائزين ،و أكدت على أن الدعوة للجميع للمشاركة الفعالة و لجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية للمشاركه الفعالة ، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة .

وكانت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية ، أكدت على استمرار أعمال التوعية والتطهير والتعقيم لجميع الإدارات بمباني ديوان عام المحافظة والأحياء والجهات الملحقة والتابعة لها، وكذا المواصلات والنقل العام والمساجد والأضرحة وجميع أماكن تجمعات المواطنين ، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت أنه تم وضع الملصقات وإرشادات التوعية لطرق الوقاية من الفيروس وأهم الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية وذلك بالمباني وكافة الأماكن الظاهرة بالمحافظة. بالإضافة إلى الحملات التوعوية للمواطنين التي قامت بها الجهات المعنية وتم تنفيذها علي مستوى المحافظة و حملات التوعية للعاملين بتلك الجهات وكذا حملات التوعية للمواطنين، وطباعة ونشر الملصاقات والإرشادات التوعوية ، كما قامت منظمات المجتمع المدنى بوضع عدد من اللوحات الإعلانية لتوعية المواطنين ، وباشر تلك الأعمال مهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.