اليوم السابع
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نظامك الغذائي لتقوية مناعتك وحمايتك من كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 12:27 ص
نظامك الغذائي لتقوية مناعتك وحمايتك من كورونا عبد الهادى مصباح
فاطمة ياسر

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قدم الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، خلال برنامج مساء "DMC"، النظام الغذائي الجيد لتقوية الجهاز المناعي في الجسم، والحد من التعرض للضعف في الجهاز المناعي، وأيضًا الحد من الإصابة بفيروس كورونا.

والنظام الغذائي هو:

-تناول كوب من الماء مضاف إليه بمعلقة من العسل الأبيض النحل، ومضاف أيضًا عليه عصير 2 حبة ليمون.

-تناول البليلة بالمكسرات خاصة اللوز تعد من الحيل الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ.

-تناول  العصائر الطازجة وليست المعلبة، ولذا عليك الاهتمام أكثر من العصائر الغنية بفيتامين سي، ولذا عليك تناول الجوافة، والبرتقال والكيوي.

-أكثر من تناول  الخضراوات الورقية فهي غنية بجميع العناصر الغذائية التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، ومنها الجرجير والبقدونس والفلفل الألوان والأخضر، والبنجر فهو من العناصر الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية التي حتاجها الجسم بشكل ملحوظ، وأيضا عليك تناول البصل والثوم، لأنهم أغذية ذات قيم غذائية جيدة.

-تناول المأكولات البحرية تعد من الأمور الجيدة لأنها غنية بعنصر الزنك الذي يعمل علي تقوية الجهاز والحد من الإصابة بالأمراض العديدة.

وأخيرًا أوصي أستاذ المناعة بضرورة إتباع التعليمات المقدمة للحفاظ علي الصحة العامة، وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، ومنها:

-غسيل اليدين  بالماء الصابون لمدة 20 ثانية.

-عند استخدام منديل عليك الإلقاء به في القمامة علي الفور.

-يجب يكون بينك وبين الشخص الذي أمامك وخلفك مسافة لا تقل عن متر.

-تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير عن طريق الاهتمام بتناول بعض الأطعمة التي تعمل علي ذلك وأخذ قسط كافي من الراحة.

-الابتعاد عن لمس أي أسطح فربما تكون حاملة للفيروس وتتسبب في الإصابة بهذا الفيروس التاجي، ولذا عليك التعامل بالمنديل، أو بالقفازات.  

 


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