نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهى والمحال التجارية.. صور

قنا- وائل محمد

قام الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا بمتابعة أعمال تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة قنا، رافقه خلال الجولة أشرف أنور نائب رئيس مدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية .

ووجه نائب المحافظ رؤساء مجالس المدن ورؤساء المجالس القروية بتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات الامنية والمرور الدوري بالمدن والقري للتأكد من التزام أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما أشاد الدكتور حازم عمر باستجابة الغالبية العظمي من أبناء المحافظة لقرار الغلق مقدما لهم الشكر علي معاونة الأجهزة التنفيذية والامنية في تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

يأتي ذلك في اطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاص بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز والمحال التجارية ووحدات الطعام المتنقلة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك من الساعة السابعة مساءًا الي السادسة صباحًا حتى 31 مارس الجاري، كأجراء احترازي للحد من التجمعات وتفعيلًا للإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ويستثني من القرار المخابز ومحال البقالة والسوبرماركت والصيدليات وخدمات توصيل الطلبات للمنازل.

فى سياق آخر شنت مديرية أمن قنا حملة مكبرة بمركز نجع حمادى على المقاهى والمحلات التجارية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بتكثيف الحملات على المقاهى، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة .2020

وقاد الحملة التى أشرف عليها اللواء أحمد عبد النظير نائب مدير الأمن، والعميد عبد الحميد هارون، مأمور المركز شملت المقاهى والمولات التجارية، والمطاعم والمراكز التجارية لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بالغلق يوميا من 7 مساءا لـ 6 صباحا، حتى 31 مارس الجارى.

وجابت حملات ليلية، شوارع المدينة ، للتأكد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار، وجرى التنبيه على أصحاب المقاهى والمطاعم بإغلاق المحلات فورا ومنع جلوس المواطنين منعا لتطبيق قرار الغرامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



1 نائبمحافظ قنا يتابع تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية



3 نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي



5 نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي