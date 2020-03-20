موجز الحوادث.. الداخلية تتخذ الإجراءات ضد مخالفي غلق المطاعم والمقاهي

نشر قسم الحوادث باليوم السابع عدداً من الأخبار الهامة بالقطاع الأمني والقضائي، على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة:



الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفى غلق المطاعم والمراكز التجارية



http://www.youm7.com/4679888

أفادت وزارة الداخلية، متابعتها تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص، بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، حرصاً على سلامة المواطنين، واتساقاً مع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وإنفاذاً للقرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس المقبل.

وزير الداخلية مهنئا السيسي بذكرى الإسراء والمعراج: الثواب جزاء المثابرين



http://www.youm7.com/4679795

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، حيث جاء بها:" يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل ذكرى الإسراء والمعراج أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد".

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية



http://www.youm7.com/4679536

انتفضت وزارة الداخلية ضد المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية" المخالفة لقرارات الغلق في الفترة المسائية، لمنع الاختلاط بين المواطنين ونقل فيروس كورونا المستجد.

الأمن العام يضبط 105 قضايا مخدرات وينفذ 49 ألف حكم خلال 24 ساعة



http://www.youm7.com/4679825

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات في خلال 24 ساعة عن العديد من النتائج الإيجابية.

إخلاء سبيل 11 متهما في 5 قضايا مختلفة بعد إلغاء التدابير الاحترازية ضدهم



http://www.youm7.com/4680006

أمرت النيابة العامة، بإلغاء التدابير الاحتراذية الصادرة ضد 11 متهما في 5 قضايا متعلقة بنشر أخبار كاذبة وبيانات من شأنها التحريض ضد الدولة، وإخلاء سبيلهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضايا.

مصرع عنصر إجرامى خطر بقنا فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة



http://www.youm7.com/4679811

أسفرت حملات الأجهزة الأمنية، بمديرية قنا، عن مصرع أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مطلوب ضبطه فى واقعة مقتل وإصابة 3 من أشقائه فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن قنا، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتشت، من إحدى المستشفيات بوصول 3 أشخاص أشقاء (إثنين منهم "جثة هامدة"، والآخر"مصاب بعدة طلقات نارية"- جميعهم مقيمين بقرية أبو شوشة دائرة المركز)، واتهام شقيقهم (عاطل - مقيم بذات العنوان) لشقيقهم (عاطل - سبق اتهامه فى 4 قضايا " قتل، خطف شخص بالإكراه والشروع فى قتله، ضرب" - ومقيم بذات القرية)، بإطلاق أعيرة نارية على أشقائه من سلاح نارى كان بحوزته، مما أدى لوفاة إثنين وإصابة الثالث لوجود خلافات مالية بينهم.