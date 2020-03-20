اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

موجز الحوادث.. الداخلية تتخذ الإجراءات ضد مخالفي غلق المطاعم والمقاهي

الجمعة، 20 مارس 2020 06:02 م
موجز الحوادث.. الداخلية تتخذ الإجراءات ضد مخالفي غلق المطاعم والمقاهي غلق المقاهي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر قسم الحوادث باليوم السابع عدداً من الأخبار الهامة بالقطاع الأمني والقضائي، على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة:
 

الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفى غلق المطاعم والمراكز التجارية
 

http://www.youm7.com/4679888

أفادت وزارة الداخلية، متابعتها تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص، بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، حرصاً على سلامة المواطنين، واتساقاً مع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وإنفاذاً للقرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس المقبل.

وزير الداخلية مهنئا السيسي بذكرى الإسراء والمعراج: الثواب جزاء المثابرين
 

http://www.youm7.com/4679795

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، حيث جاء بها:" يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل ذكرى الإسراء والمعراج أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد".

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية
 

http://www.youm7.com/4679536

انتفضت وزارة الداخلية ضد المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية" المخالفة لقرارات الغلق في الفترة المسائية، لمنع الاختلاط بين المواطنين ونقل فيروس كورونا المستجد.

الأمن العام يضبط 105 قضايا مخدرات وينفذ 49 ألف حكم خلال 24 ساعة
 

http://www.youm7.com/4679825

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة  لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات في خلال 24 ساعة عن العديد من النتائج الإيجابية.

 

إخلاء سبيل 11 متهما في 5 قضايا مختلفة بعد إلغاء التدابير الاحترازية ضدهم
 

http://www.youm7.com/4680006

أمرت النيابة العامة، بإلغاء التدابير الاحتراذية الصادرة ضد 11 متهما في 5 قضايا متعلقة بنشر أخبار كاذبة وبيانات من شأنها التحريض ضد الدولة، وإخلاء سبيلهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضايا.

 

مصرع عنصر إجرامى خطر بقنا فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة
 

http://www.youm7.com/4679811

أسفرت حملات الأجهزة الأمنية، بمديرية قنا، عن مصرع أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مطلوب ضبطه فى واقعة مقتل وإصابة 3 من أشقائه فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن قنا، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتشت، من إحدى المستشفيات بوصول 3 أشخاص أشقاء (إثنين منهم "جثة هامدة"، والآخر"مصاب بعدة طلقات نارية"- جميعهم مقيمين بقرية أبو شوشة دائرة المركز)، واتهام شقيقهم (عاطل - مقيم بذات العنوان) لشقيقهم (عاطل - سبق اتهامه فى 4 قضايا " قتل، خطف شخص بالإكراه والشروع فى قتله، ضرب" - ومقيم بذات القرية)، بإطلاق أعيرة نارية على أشقائه من سلاح نارى كان بحوزته، مما أدى لوفاة إثنين وإصابة الثالث لوجود خلافات مالية بينهم.

 

 

 


المطاعم

المقاهي

الداخلية

كورنا

فيروس كورونا

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة