اليوم السابع
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خالد صلاح
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منظمة: حالات فيروس كورونا فى أفريقيا سترتفع وبعضها لم يُرصد

الجمعة، 20 مارس 2020 03:00 ص
منظمة: حالات فيروس كورونا فى أفريقيا سترتفع وبعضها لم يُرصد كورونا
رويترز

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قال مدير منظمة إقليمية لمكافحة الأمراض يوم الخميس إن أفريقيا ستشهد على الأرجح زيادة فى أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الأسابيع المقبلة بسبب احتمال عدم رصد بعضها.

وينتشر الفيروس في أفريقيا بوتيرة أبطأ من آسيا أو أوروبا لكن 36 دولة في القارة الآن أبلغت عن 700 حالة إصابة في المجمل. وفي جميع أنحاء العالم، أصاب الفيروس أكثر من 227 ألفا وقتل أكثر من تسعة آلاف.

وقال جون نكينجاسونج مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الأفريقي "نرصد بعض الناس لكن يفلت منا أيضا بعض الناس".

وأضاف "الوضع سيتدهور قبل أن يتحسن لأن من الواضح أن (بعض) الناس أفلتوا".

وأكد بلدان أفريقيان آخران، هما تشاد والنيجر، أولى حالات الإصابة بالمرض الخميس فيما أعلنت الحكومات فى القارة إجراءات صارمة فى الساعات الأربع والعشرين الماضية لتقييد السفر وإغلاق الأماكن العامة.

وقالت السنغال وسيراليون إنهما ستعلقان كل الرحلات الجوية، بينما حظرت جمهورية الكونجو الديمقراطية كل الرحلات من الدول المعرضة للخطر وأمرت بإغلاق المدارس والمطاعم. وأصدرت موريتانيا مرسوما بفرض حظر التجول على مستوى البلاد من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.

وأمرت تشاد وجيبوتي بإغلاق المدارس وكذلك زيمبابوي التي لم تؤكد بعد أي حالات إصابة.

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

إفريقيا

كورونا فى إفريقيا

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