مقاطعة سارلاند الألمانية تبدأ عزلا تاما للسكان لمواجهة فيروس كورونا

كتب رامى محيى الدين

بدأت مقاطعة سارلاند الألمانية الحدودية مع فرنسا عزلا تاما للسكان، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت ألمانيا سجلت 3 آلاف إصابة و16 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، وقال معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة أمس الخميس، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بمقدار 2801 حالة أو ما يعادل نحو الثلث خلال يوم واحد، وكتب المعهد على موقعه الإلكتروني، أن إجمالي عدد حالات الإصابة يرتفع بذلك إلى 10999 حالة بينما توفي 20.

وكانت قد أعلنت السلطات الألمانية منع دخول مواطني الدول الأوروبية إلى أراضيها خوفا من تفشى فيروس كورونا.

وطبقا لقناة "زد دى إف الألمانية"، فإنه رغم الزيادة الكبيرة فى عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وسرعة انتشاره، إلا أن الحكومة الفيدرالية حاليًا لا تفكر فى فرض حظر للتجول، وبالتالى تتخذ فى البداية مسارًا مختلفًا عن دول الاتحاد الأوروبى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا.

وقال رئيس المستشارية هيلج براون، فى تصريحات، لقناة زد دى إف - إن مثل هذه الخطوة لا يتم النظر فيها حاليا فى مجلس الوزراء، مضيفا أنه من الممكن فى غضون أسبوعين تحديد إذا كانت التدابير فعالة أم لا، فى ظل قياس مدى زيادة الحالات الجديدة.