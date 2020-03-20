مسئول أوروبى: 300 ألف مواطن أوروبى عالقون بالخارج بسبب كورونا

بروكسل (رويترز)

قال جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، إن ما يصل إلى 300 ألف مواطن من دول التكتل يسعون للعودة إلى أوطانهم بسبب تفشى فيروس كورونا، فى ظل صعوبة إعادة المواطنين من منطقتى أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

وقال بوريل للصحفيين عبر الهاتف "ننسق العمليات لإعادة آلاف الأوروبيين العالقين فى الخارج.. نتحدث عن نحو مئة ألف شخص مسجلين (لدى السفارات) لكن هناك ما يزيد كثيرا عن ذلك العدد بما قد يقترب من 300 ألف شخص". وأضاف "شيئا فشيئا.. نحاول إعادة الناس إلى أوطانهم".

ومع وجود إسبان عالقين فى دول مثل بيرو، يعتمد الاتحاد الأوروبى على خطوط الطيران التجارية، التى يقلص الكثير منها عدد الرحلات بسبب الفيروس، لإعادة هؤلاء المواطنين.

وقال بوريل إن مطارا فى الإكوادور كان يرفض السماح لطائرات من الاتحاد الأوروبى بالهبوط لنقل الأوروبيين خوفا من أنها قد تكون حاملة للفيروس. وأضاف أنه تم حل المشكلة برغم تحذيره من مخاطر مثل هذه التقارير المضللة خلال أزمة فيروس كورونا.