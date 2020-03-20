اليوم السابع
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ما هو البروتوكول المستخدم لدواء الملاريا فى علاج كورونا وعدد الدول التى ستستخدمه

الجمعة، 20 مارس 2020 12:26 ص
ما هو البروتوكول المستخدم لدواء الملاريا فى علاج كورونا وعدد الدول التى ستستخدمه عقار الملاريا وبرتوكول العلاج
كتبت إيناس البنا

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وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام عقار الملاريا " هيدروكسي كلوروكوين "، فى علاج مصابى فيروس كورونا الجديد COVID-19.

و"الكلوروكين"، هو دواء يستخدم للوقاية من الملاريا وعلاجها ، بالإضافة إلى دخوله فى علاج عدة أمراض مناعية منها الذئبة الحمراء.

الكلوروكين
الكلوروكين

تم تصنيع كل من هيدروكسي كلوروكوين (HCQ) والكلوروكين (CQ). في عام 1955 ، وفي عام 1956 ، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية  FDA  على هيدروكسي كلوروكوين لأعراض الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي ، وخاصة التهاب الجلد ، تساقط الشعر ، تقرحات الفم، التعب، وآلام المفاصل

تم استخدامه لأول مرة لعلاج الملاريا في عام 1944، ولكنه عاد الآن بقوة بعد أن أثبت كفاءة فى علاج المصابين بفيروس كورونا COVID-19، حيث أثبتت الدراسات البحثية أن الكلوروكين فعال في منع وعلاج الفيروس الذي يسبب متلازمة الجهاز التنفسي الحادة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية WHO ، أنها بصدد إطلاق تجربة سريرية متعددة الأشخاص لاختبار 4 أدوية كعلاجات محتملة ، وكان الكلوروكين هو أحد الأدوية.

الأدوية الأخرى المستخدمة فى برتوكول العلاج، هي أدوية مضادات الفيروسات "ريميسيفير" ، و مزيج من اثنين من أدوية فيروس نقص المناعة البشرية، لوبينافير وريتونافير ، بالإضافة إلى بيتا الإنترفيرون.

أظهرت جميع الأدوية الأربعة إمكانية أن تكون فعالة ضد COVID-19 ، سواء في الدراسات على الحيوانات أو في الدراسات التي أجريت في المختبرات.

وقد أشارت 10 دول بالفعل إلى أنها ستشارك في التجربة، وهى  الأرجنتين والبحرين وكندا وفرنسا وإيران والنرويج وجنوب إفريقيا وإسبانيا وسويسرا وتايلاند.

ووفقا لمنظمة الصحة فأن عقار ريمديسفير وهيدروكسي كلوروكوين ، هما من الأدوية العديدة التي يتم إعادة استخدامها في مكافحة فيروس كورونا فى الصين، خاصة عقار ريمديسفير، الذى ثبت أنه يحارب الفيروسات التاجية، مثل المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة  سارس، هو من نفس فصيلة فيروس  كورونا الجديد.

 


علاج كورونا

عقار الملاريا

عقار ريمديسفير

هيدروكسي كلوروكوين

الكلوروكين

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