اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

بعد موافقة أمريكا على استخدامه.. ما هو دواء الملاريا المستخدم فى علاج كورونا؟

الخميس، 19 مارس 2020 07:14 م
بعد موافقة أمريكا على استخدامه.. ما هو دواء الملاريا المستخدم فى علاج كورونا؟ ما هو علاج الملاريا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منذ قليل موافقة بلاده على استخدام دواء شائع يستخدم لمكافحة الملاريا أظهر أملا كبيرًا فى علاج الأشخاص المصابين بـ COVID-19.

ما هو عقار الكلوروكين المستخدم لعلاج الملاريا 
 

دواء الملاريا وهو " الكلوروكين"، هو دواء يستخدم للوقاية من الملاريا وعلاجها، بالإضافة إلى نوع من عدوى الكبد.

تم استخدامه لأول مرة لعلاج الملاريا فى عام 1944، ولكنه عاد الآن بقوة بعد أن أثبت كفاءة فى علاج المصابين بفيروس كورونا COVID-19 ، حيث أثبتت الدراسات البحثية أن الكلوروكين فعال فى منع وعلاج الفيروس الذى يسبب متلازمة الجهاز التنفسى الحادة.

وقال الدكتور لين هوروفيتز، طبيب الرئة والأخصائى الباطنى بمستشفى لينوكس هيل فى مدينة نيويورك ، لشبكة ABC News: "هناك دليل على أن الكلوروكين فعال عندما نظروا إلى فيروس كورونا فى المختبر مع الخلايا، حيث ثبت أن  الكلوروكوين يمكن أن يكون للوقاية من العدوى الفيروسية أو كعلاج للعدوى الفيروسية بعد حدوثها."

الكلوروكين
الكلوروكين

 

كيف يعمل دواء الملاريا مع فيروس كورونا
 

يصاب الناس بفيروس كورونا وCOVID-19 عندما يرتبط البروتين على أسطح تلك الفيروسات، بمستقبلات خاصة على السطح الخارجى للخلايا البشرية.

يعمل عقار الملاريا "الكلوروكين "، ضد فيروس سارس  من خلال التدخل فى تلك المستقبلات، وبالتالى التدخل فى قدرة الفيروس على الارتباط بالخلايا البشرية، ويعتقد الباحثون أن هناك فرصة أن يفعل الكلوروكين الشيء نفسه ضد COVID-19.

وأثبت التجارب أن الطريقة التى عمل بها ضد السارس كانت من خلال منع تعلق الفيروس بالخلايا، وتداخل الكلوروكين مع الارتباط بهذا المستقبل على سطح غشاء الخلية.

وقد أفادت وكالة أنباء شينخوا المملوكة للدولة فى فبراير أن الكلوروكين فعال ضد COVID-19 فى الصين،  بالإضافة إلى الصين ، تستخدم كوريا الجنوبية وبلجيكا الكلوروكين لعلاج المرضى الذين يعانون من COVID-19 .

وفقًا لموقع ـ Medscape ، أظهر الكلوروكين مع المضاد الحيوى أزيثروميسين أنه يقلل من كمية الفيروس فى المرضى الذين يعانون من COVID-19.

 

 


الكلوروكين

عقار الملاريا

ترامب

دواء علاج الملاريا

الملاريا لعلاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الملاريا والذئبة الحمراء وأخيرا كورونا ..هيدروكسى كلوروكوين علاج للأمراض المستعصية

الخميس، 19 مارس 2020 07:02 م

سباق مع الزمن.. رحلة البحث عن علاج يفك شفرة كورونا.. إعادة استخدام أدوية عمرها 70 عام.. "سانوفى" الفرنسية تعلن نجاح علاج الملاريا لحالات مصابة بكورونا.. استخدام مزيج أدوية الانفلونزا والفيروسات مع أدوية الأيدز

الخميس، 19 مارس 2020 06:42 م

ترامب: إجازة استخدام دواء للملاريا لعلاج فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 05:54 م

الصحة العالمية تبدأ تجربة أدوية الإيبولا والملاريا على مرضى كورونا فى 10دول

الخميس، 19 مارس 2020 08:33 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة