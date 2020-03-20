اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 04:22 ص
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ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت 3 ثمرات من الكيوي يوميا؟

الجمعة، 20 مارس 2020 04:00 ص
ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت 3 ثمرات من الكيوي يوميا؟ الكيوي
فاطمة ياسر

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الكيوي يعد من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة والتي يحتاجها الجسم، فهي فاكهة صغيرة الحجم وبيضاوية الشكل وطعمها لذيذ، فهي تحتوي علي الفيتامينات C و K و E والفولات والبوتاسيوم، والألياف ومضادات الأكسدة، وهذا يجعلها تتربع علي عرش أفضل الفواكه من ناحية الفائدة للجسم.

وأكدت الدراسات أن تناول ثلاث حبات من الكيوي كل يوم، تحافظ علي صحتك وتقلل فرص الإصابة بالعديد من الأمر، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "hhdresearch".

أوضح التقرير دور تناول الكيوي علي تقوية الجهاز المناعي وذلك لما يحتويه الكيوي من عناصر غذائية هامة، كمضادات الأكسدة، وفيتامين سي، وأظهرت الدراسات أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي يمكن أن تحسن وظائف الجهاز المناعي وقد تساعد في تخلصك من بعض الأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

وأضاف التقرير، أن تناول للكيوي يجعلك تشعر بهضم أفضل لأنه غني بنسبة عالية من الألياف، المسئولة عن الحفاظ علي الجهاز الهضمي، وتساعدك في الحصول علي معدة خالية من المشاكل الصحية المتوقعة، كالإمساك أو الإسهال.

وأثبتت الدراسات الطبية، أن تناول الكيوي يساعد علي تنظيم  ضغط الدم والحد من الإصابة بأمراض القلب، لأنه  يحتوي الكيوي على بعض المواد النشطة بيولوجيًا التي ثبت أنها تخفض ضغط الدم،  كما أن احتوائه علي مادة  لوتين هو أحد مضادات الأكسدة القوية، وهذا الأمر يقلل فرص الإصابة بنوبات القلب.

 


فوائد الكيوي

الكيوي

تعرف علي فوائد الكيوي

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