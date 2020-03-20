كورونا يفسد الفرحة.. اعتقال عروسين فى الجزائر ونقل المدعوين إلى الحجر

كتب: أحمد جمعة

تسببت حالة الطوارئ والتقرب التى تعيشها دول العالم في إفساد عقد قران بالجزائر بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وقالت وسائل إعلام جزائرية إن قوات الشرطة أنهت حفل زفاف في مدينة عنابة شرق البلاد.

وأكدت تقارير إعلامية جزائرية نقل جميع الأشخاص والعروسين إلى الحجر الصحى بعد تلقى الشرطة إخطار من سكان محليين بضرورة التصدى لحفل الزفاف الذى يمكن أن يتحول لكارثة تنشر الوباء في المدينة.

وأعلنت الجزائر غلق قاعات الأفراح تطبيقا لتدابير وقائية اتخذتها السلطات الجزائرية في الأيام الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتظهر مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة الجزائرية يضعون كمامات أمام قاعة للحفلات فيما أجلت مركبات عدة تابعة لجهاز الحماية المدنية المدعوين.

طوارئ بسبب عرس في عنابة .. مواطنون يحتجون .. ومصالح الأمن تتدخل pic.twitter.com/PL9g4lDkIc — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) March 19, 2020

وسجلت الجزائر تسع وفيات جراء فيروس "كوفيد- 19" حتى اليوم، من أصل 90 حالة مؤكدة، بحسب وزارة الصحة الجزائرية.

وأعلنت الجزائر مساء الخميس أنها اتخذت تدابير جديدة لتطويق انتشار الوباء، ما يشمل خصوصا إغلاق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى اعتبارا من الأحد الماضى.

كانت السلطات الجزائرية أغلقت في الأيام الأخيرة أماكن التجمعات بينها قاعات الحفلات، كما منعت أى تظاهرات وعلقت حركة الملاحة الجوية والبحرية الدولية.

وترتدي حفلات الزفاف أهمية كبيرة فى الحياة العائلية والاجتماعية فى بلدان المغرب العربى وتنفق العائلات أموالا طائلة عليها.