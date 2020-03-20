فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تنفى 8 شائعات وتكشف 8 حقائق عن كورونا

كتبت هند مختار

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى ، 8 حقائق تتعلق بفيروس كورونا و 8 شائعات إنتشرت فى أسبوع، حيث تضمنت هذه الحقائق ال8 التأكيد على أن البيانات المعلنة عن أعداد حالات الإصابة بالفيروس هي البيانات الواقعية التي تتوافق مع الوضع الصحي في مصر بشكل كامل، حيث يتم التعامل مع فيروس كورونا في مصر بمنتهى الجدية وفي شفافية كاملة بشهادة منظمة الصحة العالمية.

وأكد المركز إنه لا صحة لفرض حظر التجوال بأى محافظة من محافظات الجمهورية، نتيجة لانتشار فيروس كورونا ولا صحة للصور المتداولة لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض وترويجها على أنهم ضحايا لفيروس كورونا في مصر، ولا يوجد أي نقص بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية في مصر، بسبب فيروس كورونا، والمخزون مطمئن ومتوافر بشكل كافٍ لعدة أشهر قادمة.

كما أكد إنه لا يوجد أي نقص بأَسّرة مستشفيات العزل الصحي، وأن هناك خطة جاهزة للتفعيل الفوري لمستشفيات أخرى لم يتم تفعيلها حتى الآن لعدم الحاجة ولم يتم رفض استقبال أي حالات مرضية طارئة بأي مستشفى في الجمهورية، والمستشفيات على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالات مرضية ولم يتم حظر أي من المنتجات الغذائية سواء بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة أخرى نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع مستقر تماماً بكافة الأسواق بمختلف المحافظات.

كما إنه لم يتم غلق المجال الجوي المصري خلال فترة تعليق الطيران، وسيتم استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب)، وذلك للسماح للسائحين المتواجدين بمصر باستكمال برامجهم السياحية، والعودة إلى بلادهم في المواعيد المقررة على رحلاتهم، دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.

وشملت الشائعات ال8 التى رصدها المركز الاستغناء عن نسبة من العاملين بالجهاز الإداري بشكل دائم عقب قرار تخفيض أعدادهم بسبب فيروس كورونا وتعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا

وتهالك الأجهزة ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية وعجز في الأدوية الحيوية وألبان الأطفال بالصيدليات والأسواق ونقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية وانتشار أسراب من الجراد الأسود بالمناطق الحدودية المصرية رتوقف زراعة قصب السكر بمحافظتي الأقصر وأسوان وتعرض مصر لمنخفض جوي خطير خلال الفترة المقبلة.