اليوم السابع
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ضبط سيدتين بالغربية والجيزة للنصب على راغبي السفر بالخارج للحصول على فرص عمل

الجمعة، 20 مارس 2020 02:11 م
ضبط سيدتين بالغربية والجيزة للنصب على راغبي السفر بالخارج للحصول على فرص عمل المتهمة عقب ضبطها وبحوزتها المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، فى كشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من (  5 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية ) بقيام ( أحد الأشخاص بالمعاش، وزوجته مالكة محل لبيع إكسسوار المحمول - لهم معلومات جنائية مسجلة ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية قدرها " 342,000 ألف جنيه " بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنهم لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة الثانية وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع زوجها المتواجد حالياً بإحدى الدول العربية.

 

كما أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة قيام إحدى السيدات ( حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية – مقيمة بالهرم الجيزة ) بإدارة شركة ( غير مرخصة ) لإدارة المشروعات كائنة بشارع فيصل بالجيزة، لتوفير فرص عمل للشباب بالفنادق والشركات الخاصة مقابل رواتب مجزية، وأعلنت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن نشاطها المؤثم ، حيث تمكنت من استقطاب عدد كبير من الضحايا .

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المتهمة الثانية عقب القاء القبض عليها 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة بمقر الشركة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الهرم ، وعثر بحوزتها على ( كمية من الاستمارات - مجموعة من خطابات الترشيح - مجموعة كبيرة من أوراق السير الذاتية " مدون بهم أسماء العديد من ضحاياها ").

 

وتم التوصل إلى إثنين من المجنى عليهم وبسؤالهما قررا بقيام المتهمة المذكورة بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ ( 8000 جنيه) بزعم إيجاد فرص عمل لهما دون الوفاء بذلك.. وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الاجرامي .

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التي تولت مباشرة التحقيق .

 


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