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صور.. محافظة القاهرة تمنع إقامة سوقى الجمعة وعمرو بن العاص لمواجهة كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 01:03 م
صور.. محافظة القاهرة تمنع إقامة سوقى الجمعة وعمرو بن العاص لمواجهة كورونا منع إقامة سوقى الجمعة وشارع عمرو بن العاص لمواجهة كورونا
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت فى منع إقامة سوق شارع عمرو بن العاص لليوم الثانى على التوالى ضمن إجراءاتها المشددة لمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة كأحد الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا مشيرًا الى ان حي الخليفة قام اليوم بمنع إقامة سوق الجمعة الاسبوعى وذلك بالتعاون مع الجهات الامنية .

وأضاف محافظ القاهرة أن الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتوانى فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة خاصة وأن هذه الاسواق تضم اعدادًا كبيرة من المواطنين .

وتنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة ضمن سلسلة من الاجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا قام حي الخليفة بمنع إقامة سوق الجمعة الاسبوعى بالحي و ذلك بالتعاون مع قسم شرطة الخليفة و إدارة شرطة المرافق .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء والجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم إقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين .

وكان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن يتم استقبال طلبات وشكاوى المواطنين المترددين على الديوان العام والرد عليها الكترونياً عن طريق البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 على أن تقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام خلال الفترة القادمة باستقبال الشكوى الكترونياً وإرسالها للجهات المختصة للرد عليها ومتابعتها ثم الرد على المواطنين الكترونياً من نفس الموقع.

وأضاف محافظ القاهرة أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يوميًا على أن يؤدى الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قوة العاملين بالدولة. 

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة. 

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