صور..ضبط متهمين بإدارة كيان تعليمى وهمى بالقاهرة والدقهلية

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمكافحة جرائم تأسيس الكيانات التعليمية الوهمية وتزوير الشهادات الدراسية، واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على المؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "بشرق الدلتا"، قيام أحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة بالدقهلية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" للسفر والخدمات التعليمية - كائن مقرة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للدراسة بالدول الأجنبية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إلحاقهم بالدراسة فى الجامعات الدولية للدراسة مدعياً إبرام بروتوكولات معتمدة من الجهات المختصة "خلافاً للحقيقة"، وبالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع للرقابة أو الإشراف.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبتفتيش مقر الأكاديمية عثر على ( 27 بروتوكول تعاون وعقد منح دراسية بأسماء مختلفة للسفر إلى إحدى الدول الإجنبية – 5 توكيلات خاصة صادرة من أولياء أمور بعض الطلاب – عدد من المستندات الشخصية للمتقدمين - أكلاشيه يحمل اسم الأكاديمية - هاتف محمول بفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الأوراق المطلوبة من الطلبة راغبى السفر للدراسة بالخارج - كمية من إيصالات استلام النقدية خالية البيانات)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي.





وفى سياق متصل فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم- مقيم بمصر القديمة بالقاهرة - محكوم عليه هارب فى قضية تبديد) بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بمصر القديمة القاهرة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا فى مجالات مختلفة وقيامه بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الأكاديمية وعثر على " ( 486 ) شهادة وهمية بأسماء العديد من الأشخاص - (3) حوافظ دراسية تحوى مواد تعليمية- عدد من شهادات إجتياز دورات تدريبية بالأكاديمية الوهمية بعضها ممهورة بأختام لإحدى الجهات الحكومية)، بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى.

ومن ناحية أخرى، أكدت وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "بشمال الصعيد" قيام أحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا)، بالتقدم لإحدى المدارس بمستخرج نجاح "مزور" منسوب صدوره لإدارة المنيا التعليمية، وبالاستعلام من الإدارة التعليمية بالمنيا أفادت بأن المستخرج غير صحيح وغير صادر عنها وأن الطالب غير مدرج بأسماء الناجحين، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأضاف بتحصله على مستخرج النجاح "المزور" من (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) مقابل مبلغ مالى"جارى ضبطه".