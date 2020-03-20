اليوم السابع
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صور.. تطهير وتعقيم المساجد فى شرم الشيخ لمواجهة "كورونا"

الجمعة، 20 مارس 2020 04:34 م
صور.. تطهير وتعقيم المساجد فى شرم الشيخ لمواجهة "كورونا" تطهير وتعقيم المساجد في شرم الشيخ لمواجهة كورونا
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تعليمات لمتابعة وزارة الصحة والسكان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقامت اليوم الجمعة مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء بتطهير المساجد ودور العبادة، قبل وبعد صلاة الجمعة.

وبدأت أعمال التطهير بمسجد الصحابة بالسوق القديم بشرم الشيخ ثم مسجد السلام ومسجد المصطفى، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وفيروسات الأنفلونزا الموسمية المعروفة، ونظرا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وإلغاء جميع الأنشطة والتجمعات فإنه تم تأجيل الاجتماع التمهيدي الرابع للجنة التنظيمية العليا لمؤتمر بناء علامة الجودة المصرية في السياحة الصحية والذي كان المقرر عقده يوم 28 مارس الجاري إلي موعد آخر سيتم الاعلان عنه في وقت لاحقا، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بخصوص أعمال الرش والتطهير لجميع المباني الحكومية بالمحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن والمساجد والكنائس ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه علي العاملين بإجراءات التطهير والوقاية بالإضافة للتأكد من وجود الملصقات وإرشادات التوعية بالأماكن العامة  لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وتم تطهير وتعقيم كافة مساجد المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومجالس المدن ومديرية الأوقاف.

كما طهرت محافظة جنوب سيناء مدارس طور سيناء منها مدرسة الزهور الثانوية بنات، ومدرسة الزهور الابتدائية، مدرسة والأمل الرسمية لغات والمدرسة الفكرية للصم وضعاف السمع التابعات لإدارة طور سيناء.

كما شملت حملات التطهير مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات، وجيل أكتوبرالإعدادية المشتركة ومدرسة لفيروزالرسمية لغات التابعات لإدارة شرم الشيخ،  ومدرسة مجمع نوبيع الابتدائية والثانوية، ومدرسة أبوبكرالصديق، ومدرسة عمربن الخطاب الإعدادية التابعات لإدارة نويبع، بالإضافة للمعاهد الأزهرية وادارة المرور والمحكمة وبعض المصالح الخدمية الاخرى مع استمرار حملات التطهير لباقى المنشآت على ارض محافظة جنوب سيناء.

 

تطهير وتعقيم المساجد في شرم الشيخ لمواجهة كورونا (2)
تطهير وتعقيم المساجد في شرم الشيخ لمواجهة كورونا 

 

تطهير وتعقيم المساجد في شرم الشيخ لمواجهة كورونا (3)
تطهير وتعقيم المساجد في شرم الشيخ لمواجهة كورونا

 

تطهير وتعقيم المساجد في شرم الشيخ لمواجهة كورونا (1)
تطهير وتعقيم المساجد في شرم الشيخ لمواجهة كورونا 

مدينة شرم الشيخ

مساجد

تطهير

جنوب سيناء

كورونا

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