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شركة مياه قنا تنظم حملة تطهير للمساجد والمنشأت العامة.. صور

الجمعة، 20 مارس 2020 09:56 م
شركة مياه قنا تنظم حملة تطهير للمساجد والمنشأت العامة.. صور حملة تطهير للمساجد والمنشأت العامة
قنا- وائل محمد

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قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بإجراءات احترازية ووقائية للسيطرة وللحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) وذلك حرصاً على سلامة العاملين بالشركة في اطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف حملات التتطهير.

وقال المهندس محمد جلال عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة على اتباع تلك الإجراءات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية بالخطة الشاملة للدولة في مواجهة الفيروس.

مشيراً إلى أنه تم اليوم تطهير وتعقيم مبنى الديوان العام للشركة وجاري تطهير عدد من الافرع التابعة للشركة وأماكن التعامل المباشر مع الجمهور مثل مراكز خدمة العملاء و محطات المياه و الصرف الصحي بالإضافة إلى الإستمرار في نشر بوسترات التوعية بالفيروس.

وأكد مدير الشركة أن تم تنفيذ حملة تطهير من باب المشاركة المجتمعية لبعض المساجد والمنشآت العامة بمراكز محافظة قنا، وذلك بالتنسيق مع مديرية اوقاف قنا.

فى سياق آخر قرر مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية، غلق باب صرف تذاكر العيادات الخارجية الساعة العاشرة صباحا مع تخفيض عدد الحالات التي تستقبلها العيادات يوميا مع تنظيم دخول المرضى للحد من التزاحم، وتقليل فرصة نقل العدوى من شخص لآخر.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، عميد كلية الطب بقنا، رئيس مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية، إنه طبقا الى توجيهات الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي قرر المجلس أيضاً منع زيارة المريض المحجوز بالأقسام الداخلية منعاً تاماً ويكتفى بوجود مرافق واحد مع المريض طوال فترة احتجازه بالإضافة إلى تأجيل قائمة العمليات الحالية حتى انتهاء الظروف الراهنة مع استئنافها في أقرب فرصة ممكنة مع تخصيص العمليات للحالات الطارئة.

وأضاف الدكتور محمد يوسف أحمد مدير عام مستشفيات قنا الجامعية، أن مجلس إدارة المستشفيات اتخذ العديد من الإجراءات لحماية العاملين بها بناءً على قرارات مجلس الوزراء ومنها تخفيض ساعات الحضور بأوقات مختلفة بالتناوب بين العاملين بالأقسام والإدارات المختلفة للحد من الاحتكاك بينهم مع العمل بالنوبتجيات المعتادة دون أي تعديل في الأوقات حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمرضى وتفعيل دور فريق مكافحة العدوى للاستمرار في عملية التوعية الصحية بطرق العدوى وكيفية الوقاية مع التطهير والتعقيم الدوري لجميع منشآت المستشفيات الجامعية.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة كانت قد اتخذت عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد إذ قرر المحافظ غلق  صالات اللياقة البدنية والرياضية (الجيم) والأندية الصحية تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات كإجراءً وقائيًا واحترازيًا لمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حملة تطهير للمساجد والمنشأت العامة (1)
حملة تطهير للمساجد والمنشأت العامة

 

حملة تطهير للمساجد والمنشأت العامة (2)
حملة تطهير للمساجد والمنشأت العامة

 

حملة تطهير للمساجد والمنشأت العامة (3)
حملة تطهير للمساجد والمنشأت العامة (3)

 

حملة تطهير للمساجد والمنشأت العامة (4)
حملة تطهير للمساجد والمنشأت العامة 
حملة تطهير للمساجد والمنشأت العامة (5)
حملة تطهير للمساجد والمنشأت العامة 

مساجد قنا

محافظة قنا

فيروس كورونا

اوقاف قنا

شركة مياه الشرب بقنا

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