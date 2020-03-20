شاهد بكاء إمام المسجد النبوى لعدم وجود مصلين بسبب كورونا

أجهش إمام الحرم النبوي بالمدينة المنورة بالبكاء أثناء صلاة الجمعة اليوم، بعد أن بدا المسجد خاويا من المصلين بعد انتشار فيروس كورونا.
وقد استهل الإمام الصلاة ثم بالتكبير تكبيرة الإحرام، ثم تلا آيات من القرآن الكريم، لتغلبه دموعه فى تلك الأثناء ويبدأ بالبكاء.
🔹️بكاء خطيب #المسجد_النبوي في هذا اليوم الفضيل— معالم المدينة وأخبارها (@mad_955) March 20, 2020
🔸️وهو يرى المسجد النبوي خاليا من المصلين إلا من عدد قليل من الموظفين
🔹️مذكِّراً المسلمين بالتوبة وطاعة الله وتقواه
🔸️فاللهم اصرف عنا هذا الوباء وأعد لنا بيوتك مفتوحة لنا وأعنا على طاعتك وتقواك آمين#المدينة_المنورة pic.twitter.com/mcYEkLFg0z
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، بأن الرئاسة والجهات الأمنية والصحية قررت تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد المتحدث الرسمي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيب بالجميع التعاون مع كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على الحد من انتشار عدوى فايروس كورونا ( كوفيد - 19 ) بين المصلين.وأضاف بأن الرئاسة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية تقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية وفق أرقى المعايير لتحقيق التطلعات الكريمة بمنع انتشار العدوى، وتهيئة الحرمين الشريفين لأداء الصلاة في بيئة آمنة صحة مطمئنة، مؤكداً أن وعي وتعاون قاصدي الحرمين الشريفين سيسهم بإذن الله في نجاح التدابير الاحترازية المؤقتة داعياً الجميع للتعاون مع كافة المسؤولين والاستجابة للتعليمات والإجراءات الضرورية.ووجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، برفع مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية القائمة بالمسجد الحرام، وذلك استعداداً لاستقبال المصلين اليوم الجمعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة