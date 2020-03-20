شاهد بكاء إمام المسجد النبوى لعدم وجود مصلين بسبب كورونا

إيمان حنا

أجهش إمام الحرم النبوي بالمدينة المنورة بالبكاء أثناء صلاة الجمعة اليوم، بعد أن بدا المسجد خاويا من المصلين بعد انتشار فيروس كورونا.

وقد استهل الإمام الصلاة ثم بالتكبير تكبيرة الإحرام، ثم تلا آيات من القرآن الكريم، لتغلبه دموعه فى تلك الأثناء ويبدأ بالبكاء.

🔹️بكاء خطيب #المسجد_النبوي في هذا اليوم الفضيل

🔸️وهو يرى المسجد النبوي خاليا من المصلين إلا من عدد قليل من الموظفين

🔹️مذكِّراً المسلمين بالتوبة وطاعة الله وتقواه

🔸️فاللهم اصرف عنا هذا الوباء وأعد لنا بيوتك مفتوحة لنا وأعنا على طاعتك وتقواك آمين#المدينة_المنورة pic.twitter.com/mcYEkLFg0z — معالم المدينة وأخبارها (@mad_955) March 20, 2020