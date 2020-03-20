سيناتور جمهورى طمأن الأمريكيين بشأن كورونا رغم بيعه أسهم بمبالغ طائلة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن السيناتور الجمهورى ريتشارد بور باع أسهم بمئات الآلاف من الدولارات فى شركات كبرى الشهر الماضى، فى الوقت الذى كان فيه الرئيس دونالد ترامب وآخرين فى حزبه لا يزالوا يقللون من التهديد الذى يمثله تفشى وباء كورونا، وقبل التراجع الكبير لسوق الأسهم.

وأوضحت الصحيفة أنه تم بيع الأسهم فى منتصف فبراير، بعد أيام من كتابة بور، الجمهورى عن ولاية نورث كارولينا ورئيس لجنة الاستخبارات لمجلس الشيوخ، مقالا فى موقع فوكس نيوز يشير فيه إلى أن الولايات المتحدة مستعدة بشكل أفضل من ذى قبل لمواجهة الفيروس. وقام ثلاثة أعضاء آخرين على الأقل بمجلس الشيوخ ببيع أسهم كبرى فى نفس الوقت تقريبا، وفقا لسجلات أطلعت عليها الصحيفة.

وبعد أسبوعين من بيع بور لأسهمه، تحدث أمام نادى الكبيتول فى واشنطن أمام جماعة غير حزبية، وحذر من أن الفيروس ربما يسبب قريبا حالة من الاضطراب الكبير فى الولايات المتحدة.

وشمل التجمع الذى شارك فيه أقل من 100 شخص، ممثلين من مكتب حاكم تورث كارولينا، وأيضا أعضاء من مكاتب أخرى تابعة للكونجرس فى الولاية.

وقال بور، وفقا لتسجيل حصلت عليه الإذاعة الوطنية الأمريكية: هناك شيئا واحدا يمكننى أن أخبركم إياه، إنه أشد عنفا فى انتقاله أكثر من أى شىء رأيناه فى التاريخ الحديث، مضيفا أنه على الأرجح أقرب لوباء الأنفلونزا فى عام 1918.

وأضاف أن كل شركة ينبغى أن تدرك حقيقة أنها قد تضطر لتغير خطط سفرها، وربما تنظر إلى الموظفين وتحكم ما إذا كانت الرحلة التى يقومون بها إلى أوروبا ضرورية أم يمكن القيام بها فى مكالمة فيديو.

وفى رد فعل منه جانبه على ما نشر، اتهم بور الإذاعة الوطنية الأمريكية بالتلاعب بتصريحاته كما تفعل صحف التابلويد، واتهم محرر الإذاعة بأنه جعله يبدو مزدوجا لتشاركه المعلومات فى حدث تم الإعلان عنه علنا، وكان متسقا مع الرسالة التى كان أعضاء إدارة ترامب يحاولون نشرها، لكنه لم يتطرق إلى بيع أسهمه.