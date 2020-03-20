اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 09:27 ص
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زلزال بقوة 5.9درجة يضرب منطقة صينية دون تسجيل خسائر

الجمعة، 20 مارس 2020 09:14 ص
زلزال بقوة 5.9درجة يضرب منطقة صينية دون تسجيل خسائر صورة أرشيفية
أ ش أ

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 ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصينية –في بيان اليوم الجمعة- أن الزلزال تم رصده الساعة 9:33 صباح اليوم، ومركزه على عمق 10 كيلومترات في مدينة شيغاتسي بمنطقة التبت.

لم يسجل بر الصين الرئيسى أى إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا لليوم الثانى على التوالى، فى حين ارتفع عدد الإصابات اليومية بين مسافرين جاؤوا إلى البلاد ليبلغ مستوى قياسيا جديدا.

 

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي سجل 39 إصابة مؤكدة جديدة يوم الخميس، جميعها بين وافدين قدموا إلى البلاد.

 

وقالت السلطات الصحية اليوم الجمعة إن من ضمن الإصابات الجديدة بين الوافدين 14 حالة في قوانغدونغ وثماني إصابات في شنغهاي وست حالات في بكين.

 

ولم تشهد مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي وبؤرة انطلاق المرض، أي حالات جديدة لليوم الثاني.

 

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على بر الصين الرئيسي إلى 80967 حالة. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس في بر الصين الرئيسي 3248 حتى نهاية يوم الخميس بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق

 


الصين

زلزال

كورونا

فيروس كورونا

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