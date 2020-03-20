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جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب ملابس جاهزة غير خالصة الرسوم الجمركية

الجمعة، 20 مارس 2020 02:59 م
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب ملابس جاهزة غير خالصة الرسوم الجمركية جمارك بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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تمكن رجال جمارك بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية الأجنبية الصنع، غير خالصة الرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وأثناء مرور يسري رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة من منفذ الجميل اشتبه في "ح . ح . ص"، سائق السيارة ميكروباص رقم "ط ع ج 3346"، والذى كان يحاول الخروج مسرعًا من المنفذ بسيارته المحملة بالبضائع.

وبتفتيش السيارة تبين وجود 1897 تي شيرت رجالي وأولادي و18 زوج حذاء أطفال والجميع منشأ الصين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية قام السائق بفك الكراسى الخلفية ووضعها بآخر الميكروباص.

وتم الضبط بحضور علاء السيد، مدير عام المنافذ الجمركية والسيد حسن، مدير إدارة المنافذ الجمركية وكمال المنسي وهاني جودة، مأمورى الحركة، وتم تقدير القيمة الجمركية ب71331 جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية  42612 جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمرك رقم 121287 لسنة 2020 والتحفظ علي المضبوطات.

 

 

 


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