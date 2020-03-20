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جامعة المنيا تواصل إجراءات تطهير وتعقيم منشآتها لمجابهة فيروس "كورونا"

الجمعة، 20 مارس 2020 05:43 م
جامعة المنيا تواصل إجراءات تطهير وتعقيم منشآتها لمجابهة فيروس "كورونا" جامعة المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل جامعة المنيا تكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لمنشآتها الجامعية، وذلك ضمن خطتها لتعقيم الجامعة بالكامل، وذلك لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، والتأكد من تنفيذ كافة وسائل الأمان، التى تضمن عدم نقل العدوى، بما يحقق ضمان السلامة والحماية للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، أن الجامعة بشكل دورى تقوم بتوزيع حصص شهرية لجميع المكاتب الادارية تشمل أدوات نظافة ومطهرات، طبقًا للمساحة الكلية للمبانى وعدد العاملين بها، إلى جانب التعاون مع شركات النظافة للقيام بأعمال التطهير والتعقيم والنظافة المستمرة بالمنشآت الجامعية.

وكان الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، قد أصدر قرارًا بتقسيم أيام العمل للعاملين على فترتين، على أن يكون بالتناوب فيما بينهم، وذلك خلال الفترة من 17مارس وحتى 26 من نفس الشهر، وذلك بعد إصدار مجلس الوزراء القرار رقم 19 لسنة 2020 فى اطار خطط الدولة الشاملة والاحترازية لحماية الموطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وحرصًا من إدارة الجامعة على سلامة وصحة أبنائها بتقليل النسب العددية للعاملين بالمكاتب الإدارية، واستُثنى من هذا القرار العاملين بالمستشفيات الجامعية، والطوارئ وذلك بعد رفع حالة الاستعداد القصوى بها لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

كما جاء فى القرار منح إجازة استثنائية للموظفة الحامل أو التى تَرعى طفلُا أو أكثر أقل من 12عشر سنة ميلادية وذلك لمدة خمسة عشر يومًا من صدور القرار، ووفقًا للضوابط المقررة والصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

كما أكد رئيس الجامعة أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها القيادة السياسية لمواجهة فيروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة طلاب الجامعات، وحرصاً على استمرار سير العملية التعليمية وعدم تأثرها بالظروف الراهنة نتيجة الانقطاع المؤقت وتعليق الدراسة بالجامعة، بدات الجامعة تطبيق "التعليم عن بعد" لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب إلكترونيًا من خلال منصات التعليم الإلكترونى المتاحة ببوابات الكليات بموقع الجامعة، وقنوات اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وبدائلها بما يضمن استمرار تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة المنيا، أنه تم تكليف أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة؛ لإعداد المقررات النظرية لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا فى شكل ملفات إلكترونية بصيغات "PDF" و"POWER POINT عروض تقدمية" ونشرها على مواقع الكليات ليقوم الطالب بتحميلها أو مشاهدة الفيديوهات التعليمية المرفقة بها على منصات التواصل المختلفة.


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