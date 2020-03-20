الهند تعدم أربعة مغتصبين شنقا

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نفذ حكم الإعدام شنقا في الهند اليوم /الجمعة/ بحق أربعة رجال مدانين بالضلوع في جريمة اغتصاب جماعي أودت بحياة طالبة داخل حافلة في نيودلهي وأثارت صدمة في الهند والعالم نهاية 2012.

وقال مدير سجن تيهار في الهند سانديب جويل - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إنه نفذ حكم الإعدام شنقا في الساعة 5.30 صباحا بحق كل من موكيش سينج، فيناي شارما، باوان جوبتا و أشكاي ثاكور".

وأضاف أنه قد أدينت هذه المجموعة في الأول من فبراير لارتكابها جريمة وحشية ضد جيوتي سينج، الطالبة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما.

يشار إلى أنه جراء الحادثة اندلعت تظاهرات غاضبة شارك فيها عشرات الآلاف من الناس في كل أنحاء هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا ما أدى إلى تركيز الضوء على محنة النساء الهنديات جراء حوادث الاغتصاب وضرورة فرض عقوبات أشد على مثل هذه الجرائم.