القوى العاملة: تعيين 570 شابا بالقطاع الخاص في البحر الأحمر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الجمعة، عن أن عدد المعينين من الخريجين والشباب بمعرفة مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 570 معينا ذكورًا وإناثا، منهم 27 من أصحاب الهمم ، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توفير فرص عمل للشباب وللخريجين لتوفير "حياة كريمة" لهم، وذلك من بين 622 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.

وأضاف وزير القوى العاملة، أنه تلقى تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضى مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بتوفير 198 فرصة عمل ، وتم تسجيل 35 من ذوى الاحتياجات الخاصة..

وتابع "عبد الراضى"، أن المديرية قامت باستخراج 810 شهادات مستوى مهارة، ونفس العدد ترخيص مزاولة حرفة للشباب الراغب فى العمل على بعض المهن، سواء للمرة الأولى أو رغبته فى التحاقه بعمل فنى آخر غير الذى يمارسه، ومنحه بذلك ترخيص مزاولة حرفة وذلك خلال فبراير 2020.

وقال عبد الراضى، إن المديرية قامت بصرف 680 ألف جنيه منح رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة لنحو 680 عاملا بواقع 1000 جنيه لكل عامل غير منتظم، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بالتفتيش على 452 منشأة يعمل بها 7615 عاملا لتنفيذ قانون العمل، وحررت 34محضرا، كما قامت بالتفيش على 142 منشأة بها 4890 عاملا فى مجال السلامة والصحية المهنية، وحررت 24 محضرا.

كما تم بحث 43 شكوى فى مجال علاقات العمل، حيث تم تسوية 25 شكوى وديا، واتخاذ إجراء قانونى فى 17 شكوى، ومازال هناك شكوى تحت البحث والدراسة ، وتم عقد 6 ندوات توعية من فيروس كورونا، و4 ندوات توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركات والمنشآت .