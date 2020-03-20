اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: تعيين 570 شابا بالقطاع الخاص في البحر الأحمر

الجمعة، 20 مارس 2020 01:08 م
القوى العاملة: تعيين 570 شابا بالقطاع الخاص في البحر الأحمر وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الجمعة، عن أن عدد المعينين من الخريجين والشباب بمعرفة مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 570 معينا ذكورًا وإناثا، منهم 27 من أصحاب الهمم ، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توفير فرص عمل للشباب وللخريجين لتوفير "حياة كريمة" لهم، وذلك من بين 622 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.

وأضاف وزير القوى العاملة، أنه تلقى تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضى مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بتوفير 198 فرصة عمل ، وتم تسجيل 35 من ذوى الاحتياجات الخاصة..

وتابع "عبد الراضى"، أن المديرية قامت باستخراج 810 شهادات مستوى مهارة، ونفس العدد ترخيص مزاولة حرفة للشباب الراغب فى العمل على بعض المهن، سواء للمرة الأولى أو رغبته فى التحاقه بعمل فنى آخر غير الذى يمارسه، ومنحه بذلك ترخيص مزاولة حرفة وذلك خلال فبراير 2020.

وقال عبد الراضى، إن المديرية قامت بصرف 680 ألف جنيه منح رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة لنحو 680 عاملا بواقع 1000 جنيه لكل عامل غير منتظم، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بالتفتيش على 452 منشأة يعمل بها 7615 عاملا لتنفيذ قانون العمل، وحررت 34محضرا، كما قامت بالتفيش على 142 منشأة بها 4890 عاملا فى مجال السلامة والصحية المهنية، وحررت 24 محضرا.

كما تم بحث 43 شكوى فى مجال علاقات العمل، حيث تم تسوية 25 شكوى وديا، واتخاذ إجراء قانونى فى 17 شكوى، ومازال هناك شكوى تحت البحث والدراسة ، وتم عقد 6 ندوات توعية من فيروس كورونا، و4 ندوات توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركات والمنشآت .


القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة تخصص تليفون لاستفسارات العمالة غير المنتظمة علي واتساب

الخميس، 19 مارس 2020 07:16 م

القوى العاملة: مصرى يحصل 450 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

الخميس، 19 مارس 2020 03:56 م

وزير القوى العاملة: ننسق مع الصناعة لتخفيض عدد العاملين بالقطاع

الخميس، 19 مارس 2020 09:35 ص

صور.. القوى العاملة: تقليل عدد العاملين بالمصانع والشركات لمواجهة كورونا.. تفويض اتحاد الصناعات لوضع رؤية تتناسب مع حالة كل صناعة.. واتحاد عمال مصر: لن يضار أى عامل ورجال الأعمال عليهم تحمل المسئولية المجتمعية

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة