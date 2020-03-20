القبض على شخصين بحوزتهما أجهزة إلكترونية محظور تداولها داخل محل فى عابدين

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على شخصان لحيازتهم أجهزة إلكترونية مجهولة المصدر فى منطقة عابدين، وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة أجهزة محضورة ومجهولة المصدر.

البداية كانت أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث قسم المصنفات الفنية بحملة تفتيشية بدائرة قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، وتمكنت من ضبط مدير وشريك بشركة - كائنة بدائرة القسم، لحيازته أجهزة تكنولوجية محظور تداولها بقصد الإتجار بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة لأحكام القانون.

وعُثر بداخل مقر الشركة على (13ساعة يد مجهزة للاتصال بالإنترنت بواسطة شريحة هاتف ومزودة بخاصية GPS ومزود بها كاميرا - 10 كاميرات صغيرة الحجم) وجميعها مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالبلاد، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.