اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 09:47 م
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العراق يعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى لـ14

الجمعة، 20 مارس 2020 09:21 م
العراق يعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى لـ14 مواجهة فيروس كورونا - أرشيفية
ماجد تمراز

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل حالة وفاة جديدة، متأثرة بفيروس كورونا المُستجد، لرجل يبلغ من العمر 68 عاما، ليصل إجمالى أعداد المتوفين بسبب الفيروس القاتل 14 حالة.

 

وذكرت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم، أنه تم اكتشاف 15 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع حصيلة الإصابات فى عموم البلاد إلى 192 إصابة.

 

وأفادت وزارة الصحة العراقية - فى بيان صحفى نقلته وكالة الأنباء العراقية - أن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 4 فى بغداد و5 فى النجف و3 فى بابل وواحدة فى كل من ذى قار والبصرة وكربلاء، فيما سجلت الوزارة 49 حالة شفاء تام، يقابلها 13 حالة وفاة.


العراق

بغداد

كورونا

فيروس كورونا

الوقايه من فيروس كورونا

ضحايا فيروس كورونا

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