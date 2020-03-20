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السعودية تدعم المراكز الطبية بمحافظات اليمن بأطراف صناعية

الجمعة، 20 مارس 2020 09:57 م
السعودية تدعم المراكز الطبية بمحافظات اليمن بأطراف صناعية فريق عمل مركز الملك سلمان فى اليمن
إيمان حنا

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3,000 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 18,000 فرد.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية مواد إيوائية للنازحين من الجوف إلى مخيم الخير بمحافظة مأرب، شملت 152 خيمة و608 بطانيات، استفادت منها 152 أسرة نازحة.

وفي إطار متوازي، عبر عدد من المستفيدين من خدمات مراكز الأطراف الصناعية والتأهيل الطبيعي باليمن والتابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن شكرهم وتقديرهم للمملكة ممثلة بالمركز على دورهم الأساسي في تركيب أطراف صناعية لهم وعلاجهم وعودتهم لممارسة حياتهم الطبيعية، وذكروا معاناتهم التي انتهت بوصولهم إلى مراكز الأطراف.

تأتي هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق في كافة مناطقه دون تمييز.

من جهة أخرى كما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملته الطبية التطوعية السادسة لقسطرة القلب للأطفال بمدينة المكلا في محافظة حضرموت. وأجرى الفريق الطبي التطوعي على مدى أيام الحملة 93 جراحة، منها 83 حالة لقسطرة القلب و 10حالات قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وجرى خلال الفترة من 6 حتى 12 مارس 2020م ضخ 301,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ338,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، وشفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 34,614 فردًا.

بدورها واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

 

اليمن

السعودية

مأرب

عدن

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