اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تكشف 8 حقائق عن كورونا أبرزهم عدم فرض حظر تجوال بأى محافظة

الجمعة، 20 مارس 2020 10:15 ص
الحكومة تكشف 8 حقائق عن كورونا أبرزهم عدم فرض حظر تجوال بأى محافظة كورونا - ارشيفية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى، رصد 8 حقائق تتعلق بفيروس كوررنا، ومنها أن البيانات المعلنة عن أعداد حالات الإصابة بالفيروس هى البيانات الواقعية، التي تتوافق مع الوضع الصحى فى مصر بشكل كامل، حيث يتم التعامل مع فيروس كورونا فى مصر بمنتهى الجدية، وفى شفافية كاملة بشهادة منظمة الصحة العالمية.
 
وأكد المركز، إنه لا صحة لفرض حظر التجوال بأى محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة لانتشار فيروس كورونا، ولا صحة للصور المتداولة لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض وترويجها على أنهم ضحايا لفيروس كورونا في مصر، ولا يوجد أى نقص بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية في مصر بسبب فيروس كورونا، حيث أن المخزون مطمئن ومتوافر بشكل كافٍ لعدة أشهر قادمة.
 
كما أكد المركز، إنه لا يوجد أي نقص بأَسّرة مستشفيات العزل الصحي، وأن هناك خطة جاهزة للتفعيل الفوري لمستشفيات أخرى لم يتم تفعيلها حتى الآن لعدم الحاجة، ولم يتم رفض استقبال أي حالات مرضية طارئة بأي مستشفى في الجمهورية، والمستشفيات على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالات مرضية، كما انه لم يتم حظر أي من المنتجات الغذائية سواء بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة أخرى نتيجة تفشي فيروسكورونا، وأن الوضع مستقر تماماً بكافة الأسواق بمختلف المحافظات.
 
كما إنه لم يتم غلق المجال الجوي المصري خلال فترة تعليق الطيران، وسيتم استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب)، وذلك للسماح للسائحين المتواجدين بمصر باستكمال برامجهم السياحية، والعودة إلى بلادهم في المواعيد المقررة على رحلاتهم، دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.
 
 

كوررنا

كورونا المستجد

حقائق عن كوررنا

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة