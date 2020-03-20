الحكومة تكشف 8 حقائق عن كورونا أبرزهم عدم فرض حظر تجوال بأى محافظة

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى، رصد 8 حقائق تتعلق بفيروس كوررنا، ومنها أن البيانات المعلنة عن أعداد حالات الإصابة بالفيروس هى البيانات الواقعية، التي تتوافق مع الوضع الصحى فى مصر بشكل كامل، حيث يتم التعامل مع فيروس كورونا فى مصر بمنتهى الجدية، وفى شفافية كاملة بشهادة منظمة الصحة العالمية.

وأكد المركز، إنه لا صحة لفرض حظر التجوال بأى محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة لانتشار فيروس كورونا، ولا صحة للصور المتداولة لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض وترويجها على أنهم ضحايا لفيروس كورونا في مصر، ولا يوجد أى نقص بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية في مصر بسبب فيروس كورونا، حيث أن المخزون مطمئن ومتوافر بشكل كافٍ لعدة أشهر قادمة.

كما أكد المركز، إنه لا يوجد أي نقص بأَسّرة مستشفيات العزل الصحي، وأن هناك خطة جاهزة للتفعيل الفوري لمستشفيات أخرى لم يتم تفعيلها حتى الآن لعدم الحاجة، ولم يتم رفض استقبال أي حالات مرضية طارئة بأي مستشفى في الجمهورية، والمستشفيات على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالات مرضية، كما انه لم يتم حظر أي من المنتجات الغذائية سواء بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة أخرى نتيجة تفشي فيروسكورونا، وأن الوضع مستقر تماماً بكافة الأسواق بمختلف المحافظات.

كما إنه لم يتم غلق المجال الجوي المصري خلال فترة تعليق الطيران، وسيتم استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب)، وذلك للسماح للسائحين المتواجدين بمصر باستكمال برامجهم السياحية، والعودة إلى بلادهم في المواعيد المقررة على رحلاتهم، دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.