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الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

الجمعة، 20 مارس 2020 01:52 ص
الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على

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فى إطار حِرْص الأزهر الشريف على مواكبة خطط الدولة لمواجهة مستجدات فيروس كورونا؛ كلف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع بوابة الأزهر الإلكترونية والمركز الإعلامى للأزهر، إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الأزهرى قبل الجامعى؛ تشتمل على فيديوهات تعليمية لجميع المراحل الدراسية، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر، ونماذج تفاعلية تتيح للمعلمين التواصل مع طلابهم بشكل سهل وفورى، ولتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد" بأعلى كفاءة ممكنة.

وأوضح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع المركز الإعلامى للأزهر، قاما بإعداد وتسجيل فيديوهات شرح مبسطة لجميع المناهج العربية والشرعية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وجرى إتاحتها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، إضافة إلى جميع المواد المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية، والتى يمكن لجميع الطلاب الإفادة منها من خلال بنك المعرفة المصرى، وتضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

وفيما يتعلق بامتحانات الطلاب فى نهاية العام؛ أوضح الشيخ صالح عباس، أن الأزهر الشريف سيتبع نفس الإجراءات الطارئة التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسى الثانى، والتى تضمنت:

- مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثانى الابتدائى، سيقوم معلمو الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، وتقع المسئولية على أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكترونى المنشور بها.

-  من الصف الثالث الابتدائى إلى الصف الثانى الإعدادى (سنوات النقل).. لن يتم إجراء امتحانات للطلاب فى نهاية العام الدراسى الحالى والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته فى تنفيذ البحث فى وقت مدته شهرين من اليوم.

-  الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية.. سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسى الحالى فى موعده كما هو معلن فى الجداول، والتى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

وأضاف، أن الاثنين المقبل سيجرى الإعلان عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى وكيفيتها لطلاب الأزهر الشريف، ومناقشة شئون المعاهد النموذجية والخاصة ذات المصروفات، مهيبًا بأبنائه الطلاب متابعة المناهج الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى لجميع الصفوف الدراسية والمنشورة على بوابة الأزهر الإلكترونية، مع الاستعانة بما تقدمه وزارة التربية والتعليم للطلاب فى المواد المشتركة.


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